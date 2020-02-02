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ЄС направив до Китаю 12 тонн допомоги

Неділя, 2 лютого 2020, 01:07
ЄС направив до Китаю 12 тонн допомоги

Європейський союз направив до Китаю 12 тонн захисного спорядження в якості допомоги в боротьбі з коронавірусом.

Джерело: заява Європейської комісії

Дослівно: "У якості негайної першої реакції країни-члени виділили в цілому 12 тонн захисного спорядження, що вже на шляху до Китаю".

Деталі: У Єврокомісії зазначили, що ЄС має намір і далі надавати Китаю допомогу через спалах коронавірусу.

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Теми: КитайЄСкоронавірус
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