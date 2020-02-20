Справа Шеремета: правоохоронці змінили позицію щодо зросту вбивць

Захист у суді 10 січня демонструє різницею у зрості, яка, за їхніми словами, є між вбивцею та Антоненком

Прокурор у справі вбивства журналіста Павла Шеремета каже, що зріст вбивць, зафіксований на камерах відеоспостереження, поки не вдалось встановити, і слідство має експертизи, які протирічать одна одній.

Джерело: виступ прокурора Серія Зузака у суді

Пряма мова: "Дійсно, є такий висновок (про зріст вбивці – УП). Крім того, це не один висновок, є ще інший висновок, який дав інші результати, дещо більший зріст особи…

У 2020 році, тобто в цьому році, призначено аналогічну експертизу для встановлення зросту цих осіб… І отримано висновок про те, що зріст осіб взагалі неможливо встановити під час ходи, і експерт не визначив навіть приблизно зросту.

Тобто це питання на даний час не вирішено, є різні думки експертів, тому слідчий не долучав ці висновки до матеріалів клопотання".

Деталі: 20 лютого Апеляційний суд Києва розглядав скаргу захисту на арешт підозрюваного музиканта Андрія Антоненка.

Під час засідання адвокати попросили суд витребувати у слідства експертизу щодо зросту вбивці, яким, на думку правоохоронців, нібито є Антоненко.

Захист посилався на документ, який був опублікований у ЗМІ і в якому йдеться, що кілер був 164-175 см зросту.

На думку прокурора, цей висновок не має значення для розгляду апеляційної скарги. Також він зазначив, що суд не має повноважень витребовувати у слідства документ.

Водночас, прокурор визнав, що така експертиза була проведена, а її результати у 2016 році публічно оголошувались слідством.

Суд, заслухавши обидві сторони, підтримав прохання захисту, зобов’язавши прокурора принести висновок про зріст вбивці на наступне засідання. У зв’язку з цим, розгляд скарги відклали на 2 березня.

"Українська правда" звернулась по коментар до речника Міністерства внутрішніх справ Артема Шевченка із проханням пояснити, чому слідство вирішило знову провести експертизу зросту вбивць. Він лише відповів, що "слідство триває".

Що було раніше: У 2016 році поліція заявляла, що зріст вбивці – 168-175. У розпорядженні УП є копія висновку щодо зросту, який підтверджує ці цифри.

Захист стверджує, що зріст вбивць, встановлений у 2016 році, каже про невинуватість Антоненка. Музикант, за їхніми словами, щонайменше на 5 см вищий за чоловіка, його зафіксували камери.

Слідство не долучає експертизу зросту до матеріалів, які передає адвокатам та суддям.

За словами захисту Антоненка, його зріст – 180 см. Про це свідчить військовий квиток чоловіка.

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