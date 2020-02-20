Справа Шеремета: правоохоронці змінили позицію щодо зросту вбивць
Прокурор у справі вбивства журналіста Павла Шеремета каже, що зріст вбивць, зафіксований на камерах відеоспостереження, поки не вдалось встановити, і слідство має експертизи, які протирічать одна одній.
Джерело: виступ прокурора Сергія Зузака у суді
Пряма мова: "Дійсно, є такий висновок (про зріст вбивці – УП). Крім того, це не один висновок, є ще інший висновок, який дав інші результати, дещо більший зріст особи…
У 2020 році, тобто в цьому році, призначено аналогічну експертизу для встановлення зросту цих осіб… І отримано висновок про те, що зріст осіб взагалі неможливо встановити під час ходи, і експерт не визначив навіть приблизно зросту.
Тобто це питання на даний час не вирішено, є різні думки експертів, тому слідчий не долучав ці висновки до матеріалів клопотання".
Деталі: 20 лютого Апеляційний суд Києва розглядав скаргу захисту на арешт підозрюваного музиканта Андрія Антоненка.
Під час засідання адвокати попросили суд витребувати у слідства експертизу щодо зросту вбивці, яким, на думку правоохоронців, нібито є Антоненко.
Захист посилався на документ, який був опублікований у ЗМІ і в якому йдеться, що кілер був 164-175 см зросту.
На думку прокурора, цей висновок не має значення для розгляду апеляційної скарги. Також він зазначив, що суд не має повноважень витребовувати у слідства документ.
Водночас, прокурор визнав, що така експертиза була проведена, а її результати у 2016 році публічно оголошувались слідством.
Суд, заслухавши обидві сторони, підтримав прохання захисту, зобов’язавши прокурора принести висновок про зріст вбивці на наступне засідання. У зв’язку з цим, розгляд скарги відклали на 2 березня.
"Українська правда" звернулась по коментар до речника Міністерства внутрішніх справ Артема Шевченка із проханням пояснити, чому слідство вирішило знову провести експертизу зросту вбивць. Він лише відповів, що "слідство триває".
Доповнено: 20 лютого відбулось ще одне засідання щодо Андрія Антоненка у Печерському райсуді Києва. Захист просив відпустити музиканта з-під варти, але суд відмовив.
Що було раніше: У 2016 році поліція заявляла, що зріст вбивці – 168-175. У розпорядженні УП є копія висновку щодо зросту, який підтверджує ці цифри.
Захист стверджує, що зріст вбивць, встановлений у 2016 році, каже про невинуватість Антоненка. Музикант, за їхніми словами, щонайменше на 5 см вищий за чоловіка, його зафіксували камери.
Слідство не долучає експертизу зросту до матеріалів, які передає адвокатам та суддям.
За словами захисту Антоненка, його зріст – 180 см. Про це свідчить військовий квиток чоловіка.
Знати більше: Детальний розбір справи Шеремета. Всі докази, алібі та відкриті запитання
Що відомо про людей, яких підозрюють у причетності до вбивства Шеремета
Заява УП: Щодо розслідування МВС справи Павла Шеремета
Передісторія:
- Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
- 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь.
- За версією слідства, Дугарь фотографувала камери напередодні вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто разом із Антоненком, який також фігурує як організатор.
- Суд арештував Кузьменко та Антоненка. Дугарь відправили спочатку під цілодобовий, а потім під нічний домашній арешт.
- Поліція називала мотивом вбивства дестабілізацію ситуації в Україні, однак офіційно в матеріалах справи зазначено, що фігуранти захопились "ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси", намагались вбивством привернути увагу до своїх поглядів.
- Речник МВС в особистій переписці, опублікованій у мережі, натякнув, що до вбивства Шеремета може бути причетне СБУ.
- Усі затримані заперечують свою причетність до злочину. Захист Антоненка стверджує, що він вищий за вбивцю. Адвокати Дугарь наполягають, що вона має алібі, підтверджене документами і свідками, а експертиза, на якій ґрунтується підозра, неповна, і необ’єктивна. Кузьменко також розкритикувала експертизу.
- За словами захисту, на момент вбивства Шеремета Дугарь не була знайома з іншими підозрюваними, а Кузьменко і Антоненко на той час спілкувались лише кілька разів.