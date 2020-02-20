Справа Шеремета: правоохоронці змінили позицію щодо зросту вбивць

Прокурор у справі вбивства журналіста Павла Шеремета каже, що зріст вбивць, зафіксований на камерах відеоспостереження, поки не вдалось встановити, і слідство має експертизи, які протирічать одна одній.

Джерело: виступ прокурора Сергія Зузака у суді

Пряма мова: "Дійсно, є такий висновок (про зріст вбивці – УП). Крім того, це не один висновок, є ще інший висновок, який дав інші результати, дещо більший зріст особи…

У 2020 році, тобто в цьому році, призначено аналогічну експертизу для встановлення зросту цих осіб… І отримано висновок про те, що зріст осіб взагалі неможливо встановити під час ходи, і експерт не визначив навіть приблизно зросту.

Тобто це питання на даний час не вирішено, є різні думки експертів, тому слідчий не долучав ці висновки до матеріалів клопотання".

Деталі: 20 лютого Апеляційний суд Києва розглядав скаргу захисту на арешт підозрюваного музиканта Андрія Антоненка.

Під час засідання адвокати попросили суд витребувати у слідства експертизу щодо зросту вбивці, яким, на думку правоохоронців, нібито є Антоненко.

Захист посилався на документ, який був опублікований у ЗМІ і в якому йдеться, що кілер був 164-175 см зросту.

На думку прокурора, цей висновок не має значення для розгляду апеляційної скарги. Також він зазначив, що суд не має повноважень витребовувати у слідства документ.

Водночас, прокурор визнав, що така експертиза була проведена, а її результати у 2016 році публічно оголошувались слідством.

Суд, заслухавши обидві сторони, підтримав прохання захисту, зобов’язавши прокурора принести висновок про зріст вбивці на наступне засідання. У зв’язку з цим, розгляд скарги відклали на 2 березня.

"Українська правда" звернулась по коментар до речника Міністерства внутрішніх справ Артема Шевченка із проханням пояснити, чому слідство вирішило знову провести експертизу зросту вбивць. Він лише відповів, що "слідство триває".

Доповнено: 20 лютого відбулось ще одне засідання щодо Андрія Антоненка у Печерському райсуді Києва. Захист просив відпустити музиканта з-під варти, але суд відмовив.

Що було раніше: У 2016 році поліція заявляла, що зріст вбивці – 168-175. У розпорядженні УП є копія висновку щодо зросту, який підтверджує ці цифри.

Захист стверджує, що зріст вбивць, встановлений у 2016 році, каже про невинуватість Антоненка. Музикант, за їхніми словами, щонайменше на 5 см вищий за чоловіка, його зафіксували камери.

Слідство не долучає експертизу зросту до матеріалів, які передає адвокатам та суддям.

За словами захисту Антоненка, його зріст – 180 см. Про це свідчить військовий квиток чоловіка.

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Заява УП: Щодо розслідування МВС справи Павла Шеремета

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