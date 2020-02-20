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Дело Шеремета: правоохранители изменили позицию по росту убийц

Четверг, 20 февраля 2020, 14:19
Защита в суде 10 января демонстрирует разницу в росте, которая, по их словам, есть между убийцей и Антоненко

Прокурор по делу убийства журналиста Павла Шеремета говорит, что рост убийц, зафиксированных на камерах видеонаблюдения, пока не удалось установить, и у следствия есть экспертизы, которые противоречат друг другу.

Источник: выступление прокурора Сергея Зузака в суде относительно Андрея Антоненко

Прямая речь: "Действительно, есть такой вывод (о росте убийцы – УП). Кроме того, это не один вывод, есть еще другой вывод, который дал другие результаты, несколько больший рост человека... 

В 2020 году, то есть в этом году, назначена аналогичная экспертиза для установления роста этих лиц... И получен вывод о том, что рост людей вообще невозможно установить при ходьбе, и эксперт не определил даже приблизительно рост.

То есть этот вопрос в настоящее время не решен, есть разные мнения экспертов, поэтому следователь не приобщал эти выводы к материалам ходатайства".

Детали: 20 февраля Апелляционный суд Киева рассматривал жалобу защиты на арест подозреваемого музыканта Андрея Антоненко.

Во время заседания адвокаты попросили суд истребовать у следствия экспертизу по росту убийцы, которым, по мнению правоохранителей, якобы является Антоненко.

Защита ссылался на документ, который был опубликован в СМИ и в котором говорится, что киллер был 164-175 см роста.

По мнению прокурора, этот вывод не имеет значения для рассмотрения апелляционной жалобы. Также он отметил, что суд не имеет полномочий истребовать у следствия документ.

В то же время, прокурор признал, что такая экспертиза была проведена, а ее результаты в 2016 году публично объявлялись следствием.

Суд, заслушав обе стороны, поддержал просьбу защиты, обязав прокурора принести заключение о росте убийцы на следующее заседание. В связи с этим, рассмотрение жалобы отложили на 2 марта.

"Украинская правда" обратилась за комментарием к пресс-секретарю Министерства внутренних дел Артему Шевченко с просьбой объяснить, почему следствие решило вновь провести экспертизу роста убийц. Он лишь ответил, что "следствие продолжается".

Дополнено: 20 февраля состоялось еще одно заседание относительно Андрея Антоненко в Печерском райсуде Киева. Защита просила отпустить музыканта из-под стражи, но суд отказал.

Что было раньше: В 2016 году полиция заявляла, что рост убийцы – 168-175 см. В распоряжении УП есть копия заключения о росте, которое подтверждает эти цифры.

Защита утверждает, что рост убийц, установленный в 2016 году, говорит о невиновности Антоненко. Музыкант, по их словам, минимум на 5 см выше мужчины, которого зафиксировали камеры.

По словам защиты Антоненко, его рост - 180 см. Об этом свидетельствует военный билет мужчины.

Следствие не присоединяет экспертизу роста к материалам, которые передает адвокатам и судьям.

Знать больше: Детальный разбор дела Шеремета. Все доказательства, алиби и открытые вопросы

Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета

Заявление УП: О расследования МВД дела Павла Шеремета

Предыстория:

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.
  • По версии следствия, Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто вместе с Антоненко, который также фигурирует как организатор.
  • Суд арестовал Кузьменко и АнтоненкоДугарь отправили сначала под круглосуточный, а затем под ночной домашний арест.
  • Полиция называла мотивом убийства дестабилизацию ситуации в Украине, однако официально в материалах дела указано, что фигуранты увлеклись "ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы", пытались убийством привлечь внимание к своим взглядам.
  • Пресс-секретарь МВД в личной переписке, опубликованной в сети, намекнул, что к убийству Шеремета может быть причастно СБУ.
  • Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также раскритиковала экспертизу.
  • По словам защиты, в момент убийства Шеремета Дугарь не была знакома с другими подозреваемыми, а Кузьменко и Антоненко в то время общались всего несколько раз.

Соня Лукашова, УП
Темы: Дело Шереметасуд
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