Дело Шеремета: правоохранители изменили позицию по росту убийц

Прокурор по делу убийства журналиста Павла Шеремета говорит, что рост убийц, зафиксированных на камерах видеонаблюдения, пока не удалось установить, и у следствия есть экспертизы, которые противоречат друг другу.

Источник: выступление прокурора Сергея Зузака в суде относительно Андрея Антоненко

Прямая речь: "Действительно, есть такой вывод (о росте убийцы – УП). Кроме того, это не один вывод, есть еще другой вывод, который дал другие результаты, несколько больший рост человека...

В 2020 году, то есть в этом году, назначена аналогичная экспертиза для установления роста этих лиц... И получен вывод о том, что рост людей вообще невозможно установить при ходьбе, и эксперт не определил даже приблизительно рост.

То есть этот вопрос в настоящее время не решен, есть разные мнения экспертов, поэтому следователь не приобщал эти выводы к материалам ходатайства".

Детали: 20 февраля Апелляционный суд Киева рассматривал жалобу защиты на арест подозреваемого музыканта Андрея Антоненко.

Во время заседания адвокаты попросили суд истребовать у следствия экспертизу по росту убийцы, которым, по мнению правоохранителей, якобы является Антоненко.

Защита ссылался на документ, который был опубликован в СМИ и в котором говорится, что киллер был 164-175 см роста.

По мнению прокурора, этот вывод не имеет значения для рассмотрения апелляционной жалобы. Также он отметил, что суд не имеет полномочий истребовать у следствия документ.

В то же время, прокурор признал, что такая экспертиза была проведена, а ее результаты в 2016 году публично объявлялись следствием.

Суд, заслушав обе стороны, поддержал просьбу защиты, обязав прокурора принести заключение о росте убийцы на следующее заседание. В связи с этим, рассмотрение жалобы отложили на 2 марта.

"Украинская правда" обратилась за комментарием к пресс-секретарю Министерства внутренних дел Артему Шевченко с просьбой объяснить, почему следствие решило вновь провести экспертизу роста убийц. Он лишь ответил, что "следствие продолжается".

Дополнено: 20 февраля состоялось еще одно заседание относительно Андрея Антоненко в Печерском райсуде Киева. Защита просила отпустить музыканта из-под стражи, но суд отказал.

Что было раньше: В 2016 году полиция заявляла, что рост убийцы – 168-175 см. В распоряжении УП есть копия заключения о росте, которое подтверждает эти цифры.

Защита утверждает, что рост убийц, установленный в 2016 году, говорит о невиновности Антоненко. Музыкант, по их словам, минимум на 5 см выше мужчины, которого зафиксировали камеры.

По словам защиты Антоненко, его рост - 180 см. Об этом свидетельствует военный билет мужчины.

Следствие не присоединяет экспертизу роста к материалам, которые передает адвокатам и судьям.

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Заявление УП: О расследования МВД дела Павла Шеремета

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