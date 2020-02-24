Версії слідчих у справі Шеремета вірять лише 16% українців

16% респондентів вважають обґрунтованими підозру групи осіб у вбивстві журналіста Павла Шеремета у 2016 році, із них 6% – цілком обґрунтованими, 10% – скоріше обґрунтованими.

Джерело: дослідження Центру Разумкова, проведене 13-17 лютого (опитано 2018 респондентів у всіх регіонах, крім окупованих; похибка не перевищує 2,3%)

Деталі: У 17% опитаних обґрунтованість звинувачень викликає сумніви, а 19% вважають їх необґрунтованими.

16% респондентів відповіли, що їх це не цікавить.

32% зазначили, що вони не володіють достатньою інформацією або їм важко відповісти на це запитання.

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Частіше вважають звинувачення слідства обґрунтованими прихильники партії "Опозиційна платформа – За життя" (32%), тоді як 26% із-поміж них висловлюють сумніви в обґрунтованості цих звинувачень або вважають їх необґрунтованими.

Серед прихильників партії "Слуга народу" це співвідношення – 21% і 28%, серед прихильників ВО "Батьківщина" – відповідно 18,5% і 45%, серед прихильників партії "Європейська солідарність" – відповідно 7% і 72,5%.

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