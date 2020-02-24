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Версії слідчих у справі Шеремета вірять лише 16% українців

Понеділок, 24 лютого 2020, 13:19
Версії слідчих у справі Шеремета вірять лише 16% українців

16% респондентів вважають обґрунтованими підозру групи осіб у вбивстві журналіста Павла Шеремета у 2016 році, із них 6% – цілком обґрунтованими, 10% – скоріше обґрунтованими.

Джерело: дослідження Центру Разумкова, проведене 13-17 лютого (опитано 2018 респондентів у всіх регіонах, крім окупованих; похибка не перевищує 2,3%)

Деталі: У 17% опитаних обґрунтованість звинувачень викликає сумніви, а 19% вважають їх необґрунтованими.

16% респондентів відповіли, що їх це не цікавить.

32% зазначили, що вони не володіють достатньою інформацією або їм важко відповісти на це запитання.

 
Думка українців з приводу підозри Антоненку, Кузьменко й Дугарь у справі Шеремета
Центр Разумкова

Частіше вважають звинувачення слідства обґрунтованими прихильники партії "Опозиційна платформа – За життя" (32%), тоді як 26% із-поміж них висловлюють сумніви в обґрунтованості цих звинувачень  або вважають їх необґрунтованими.

Серед прихильників партії "Слуга народу" це співвідношення – 21% і 28%, серед прихильників ВО "Батьківщина" – відповідно 18,5% і 45%, серед прихильників партії "Європейська солідарність" – відповідно 7% і 72,5%.

Знати більше: Детальний розбір справи Шеремета. Всі докази, алібі та відкриті запитання

Що відомо про людей, яких підозрюють у причетності до вбивства Шеремета

Буча та Пума. Як арешт добровольців може бути пов'язаний зі справою Шеремета

Заява УП: Щодо розслідування МВС справи Павла Шеремета

Передісторія:

  • Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
  • 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь. За версією слідства, Дугарь фотографувала камери напередодні вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто разом із Антоненком, який був організатором.
  • Суд арештував Кузьменко та Антоненка. Дугарь відправили спочатку під цілодобовий, а потім під нічний домашній арешт.
  • Поліція називала мотивом вбивства дестабілізацію ситуації в Україні, однак офіційно в матеріалах справи зазначено, що фігуранти захопились "ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси", намагались вбивством привернути увагу до своїх поглядів.
  • Речник МВС в особистій переписці, опублікованій у мережі, натякнув, що до вбивства Шеремета може бути причетна СБУ.
  • Усі затримані заперечують свою причетність до справи Шеремета. Захист Антоненка стверджує, що він вищий за вбивцю. Адвокати Дугарь наполягають, що вона має алібі, підтверджене документами і свідками, а експертиза, на якій ґрунтується підозра, неповна, і необ’єктивна. Кузьменко також розкритикувала експертизу.
  • За твердженням захисту, на момент вбивства Шеремета Дугарь не була знайома з іншими підозрюваними, а Кузьменко й Антоненко на той час спілкувалися лише кілька разів.

Теми: Справа Шереметасоцвиплатиопитування
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