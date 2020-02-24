Версии следователей по делу Шеремета верят лишь 16% украинцев
16% респондентов считают обоснованными подозрение группы лиц в убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году, из них 6% – абсолютно обоснованными, 10% – скорее обоснованными.
Источник: исследование Центра Разумкова, проведенное 13-17 февраля (опрошено 2018 респондентов во всех регионах, кроме оккупированных, погрешность не превышает 2,3%)
Детали: У 17% опрошенных обоснованность этих обвинений вызывает сомнения, а 19% считают их необоснованными.
16% респондентов ответили, что их это не интересует.
32% отметили, что они не обладают достаточной информацией или им трудно ответить на этот вопрос.
Чаще считают обвинения следствия обоснованными сторонники партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (32%), тогда как 26% из их числа выражают сомнения в обоснованности этих обвинений или считают их необоснованными.
Среди сторонников партии "Слуга народа" это соотношение – 21% и 28%, среди сторонников ВО "Батькивщина" – соответственно 18,5% и 45%, среди сторонников партии "Европейская солидарность" – соответственно 7% и 72,5%.
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Заявление УП: О расследования МВД дела Павла Шеремета
Предыстория:
- Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
- 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь. По версии следствия, Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто вместе с Антоненко, который также фигурирует как организатор.
- Суд арестовал Кузьменко и Антоненко. Дугарь отправили сначала под круглосуточный, а затем под ночной домашний арест.
- Полиция называла мотивом убийства дестабилизацию ситуации в Украине, однако официально в материалах дела указано, что фигуранты увлеклись "ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы", пытались убийством привлечь внимание к своим взглядам.
- Пресс-секретарь МВД в личной переписке, опубликованной в сети, намекнул, что к убийству Шеремета может быть причастно СБУ.
- Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также раскритиковала экспертизу.
- По словам защиты, в момент убийства Шеремета Дугарь не была знакома с другими подозреваемыми, а Кузьменко и Антоненко в то время общались всего несколько раз.