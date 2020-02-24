Версии следователей по делу Шеремета верят лишь 16% украинцев

16% респондентов считают обоснованными подозрение группы лиц в убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году, из них 6% – абсолютно обоснованными, 10% – скорее обоснованными.

Источник: исследование Центра Разумкова, проведенное 13-17 февраля (опрошено 2018 респондентов во всех регионах, кроме оккупированных, погрешность не превышает 2,3%)

Детали: У 17% опрошенных обоснованность этих обвинений вызывает сомнения, а 19% считают их необоснованными.

16% респондентов ответили, что их это не интересует.

32% отметили, что они не обладают достаточной информацией или им трудно ответить на этот вопрос.

Мнение украинцев по поводу подозрения Антоненко, Кузьменко и Дугарь по делу Шеремета Центр Разумкова

Чаще считают обвинения следствия обоснованными сторонники партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (32%), тогда как 26% ​​из их числа выражают сомнения в обоснованности этих обвинений или считают их необоснованными.

Среди сторонников партии "Слуга народа" это соотношение – 21% и 28%, среди сторонников ВО "Батькивщина" – соответственно 18,5% и 45%, среди сторонников партии "Европейская солидарность" – соответственно 7% и 72,5%.

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