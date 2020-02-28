Новини 28 лютого: Україна та коронавірус, позачергове засідання Ради

У Києві госпіталізували українку, яка прилетіла з Італії, Зеленський скликає позачергове засідання Ради — актуальні новини 28 лютого.

Про коронавірус

Прикордонники в аеропорту "Бориспіль" зафіксували в українки, яка повернулась з Італії, підвищену температуру, жінку передали до одного з медичних закладів Києва для перевірки на коронавірус.

У четвер, 27 лютого, 63-річну мешканку Делятина Івано-Франківської області госпіталізували через підозру на коронавірус.

В Україні з’явився спеціальний вертоліт для хворих на коронавірус.

Про позачергове засідання

Верховна Рада збереться на вимогу президента Володимира Зеленського о 16 годині 4 березня. За даними УП, на засіданні, можливо, розглядатимуть кадрові питання – деталі узгодять на зібранні фракції "Слуга народу".

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше семи тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

Вранці п’ятий президент Петро Порошенко прийшов до Державного бюро розслідувань, де мав відбутися його допит.

"Суспільне" заявило, що арешт рахунків за борги блокує його роботу і ставить під сумнів участь України у Євробаченні і трансляцію Олімпіади-2020 — мовник просить у держави коштів.

Українка, у якої виявили коронавірус на борту круїзного лайнера Diamond Princess, виписали з лікарні.

Донецький "Шахтар" в 1/8 фіналу Ліги Європи зустрінеться з німецьким "Вольфсбургом".