Новости 28 февраля: Украина и коронавирус, внеочередное заседание Рады
В Киеве госпитализировали украинку, которая прилетела из Италии, Зеленский созывает внеочередное заседание Рады — актуальные новости 28 февраля.
О коронавирусе
Пограничники в аэропорту "Борисполь" зафиксировали у украинки, которая вернулась из Италии, повышенную температуру, женщину передали в одно из медицинских учреждений Киева для проверки на коронавирус.
В четверг, 27 февраля, 63-летнюю жительницу Делятина Ивано-Франковской области госпитализировали по подозрению на коронавирус.
В Украине появился специальный вертолет для больных коронавирусом.
О внеочередном заседании
Верховная Рада соберется по требованию президента Владимира Зеленского в 16 часов 4 марта. По данным УП, на заседании, возможно, будут рассматривать кадровые вопросы – детали согласуют на собрании фракции "Слуга народа".
О телеграм-канале "Украинской правды"
Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось больше семи тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.
Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.
О других важных новостях
Утром пятый президент Петр Порошенко пришел в Государственное бюро расследований, где должен был состояться его допрос.
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Украинка, у которой обнаружили коронавирус на борту круизного лайнера Diamond Princess, выписали из больницы.
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