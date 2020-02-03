В Раду знову зібрався "свободівець" ексміністр

Центральна виборча комісія зареєструвала першого кандидата в народні депутати в одномандатному виборчому окрузі № 179 на проміжних виборах 15 березня 2020 року – "свободівця" Ігоря Швайку.

Джерело: пресслужба ЦВК

Деталі: Зазначається, що Швайку було висунуто кандидатом у народні депутати України в ОВО № 179 25 січня 2020 року на XLIV зʼїзді політичної партії Всеукраїнське обʼєднання "Свобода".

Дослівно: "Рішення комісією прийнято після розгляду відповідної заяви вказаної політичної партії та інших документів і встановлення їх відповідності вимогам законодавства".

Що було раніше: 13 грудня Центральна виборча комісія призначила на 15 березня 2020 року проміжні вибори народного депутата України в ОВО № 179 харківської області. Таке рішення ЦВК прийняла через дострокове припинення повноважень нардепа від "Слуги народа" Олексія Кучера, обраного по виборчому округу № 179 в Харківській області, який пізніше очолив Харківську область.

Довідково: 44-річний Ігор Швайка народився в селі Троїцьке Целінного району, Республіка Калмикія, Російська Федерація. Є директором ТОВ "Медіа-Центр "Голос Свободи", членом політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Люботин Харківської області, судимість відсутня.

У жовтні 2010 р Швайка висувався на пост міського голови Харкова, але отримав на свою підтримку 0,84% голосів.

Він був народним депутатом 7 скликання, обраним за партійним списком ВО "Свобода".

З лютого по грудень 2014 року обіймав посаду міністра аграрної політики та продовольства України в уряді Арсенія Яценюка.

Потім повернувся до Харкова і знову очолив обласну організацію "Свободи".