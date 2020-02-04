Теракт в Лондоні: відповідальність на себе взяла ІДІЛ

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Вівторок, 4 лютого 2020, 02:45

Ісламська держава взяла на себе відповідальність за напад чоловіка з ножем на людей у Лондоні.

Джерело: Reuters

Деталі: Про це повідомило агентство Amaq, яке пов’язують із бойовиками. 

Зазначається, що невідомий здійснив напад у відповідь на заклик атакувати ІДІЛ з боку країн коаліції. 

Жодних деталей та доказів терористи не надали. 

Що передувало: 2 лютого у Лондоні внаслідок нападу невідомого, озброєного ножем, кілька людей зазнали поранень. Нападника застрелили, поліція визнала інцидент терактом. 

Українська правда
Теми: тероризм теракт Велика Британія


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