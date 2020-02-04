Теракт в Лондоні: відповідальність на себе взяла ІДІЛ
Ісламська держава взяла на себе відповідальність за напад чоловіка з ножем на людей у Лондоні.
Джерело: Reuters
Деталі: Про це повідомило агентство Amaq, яке пов’язують із бойовиками.
Зазначається, що невідомий здійснив напад у відповідь на заклик атакувати ІДІЛ з боку країн коаліції.
Жодних деталей та доказів терористи не надали.
Що передувало: 2 лютого у Лондоні внаслідок нападу невідомого, озброєного ножем, кілька людей зазнали поранень. Нападника застрелили, поліція визнала інцидент терактом.