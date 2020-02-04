Дубілет витрачає на себе 3 тисячі доларів у місяць

Міністр кабінету міністрів Дмитро Дубілет витрачає в місяць на свої витрати близько 3 тисяч доларів.

Джерело: інтерв’ю Дубілета "Інтерфакс-Україна"

Деталі: На питання, скільки він особисто на себе витрачаєте в місяць, Дубілет відповів "Близько $3 тис". Він також сказав, що міг би піти працювати в уряд не маючи "фінансової подушки". За словами міністра, в такому разі він міг би витрачати на себе менше.

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