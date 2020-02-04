Філарета виключили із Священного Синоду ПЦУ

На засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви (Православної Церкви України) прийняли рішення зупинити повноваження почесного патріарха Філарета в якості члена Синоду.

Джерело: пресслужба Православної Церкви України

Деталі: У засіданні взяли участь усі члени Синоду, окрім Філарета, він, як зазначається, був відсутній без поважної причини. Це і стало причиною такого рішення.

Дослівно у повідомленні ПЦУ: "Розглянувши теперішню діяльність Почесного Патріарха Філарета та беручи до уваги особливі заслуги в минулому перед Українською Православною Церквою, Священний Синод вкотре констатував, що Почесний Патріарх Філарет залишається у складі єпископату Православної Церкви України, однак втратив канонічні права і обов’язки, пов’язані з управлінням єпархією.

Враховуючи відсутність на шести засіданнях Священного Синоду поспіль, необґрунтовану відмову брати участь у засіданні Священного Синоду попри письмове запрошення, було вирішено зупинити повноваження Почесного Патріарха Філарета як члена Священного Синоду".

Деталі: Синод констатував, що Філарету, як архієрею на спокої, заборонено звершувати будь-які хіротонії і призначати єпископів.

При цьому Синод закликав Філарета і його оточенню до примирення та припинення самоізоляції.

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