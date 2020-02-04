Філарета виключили із Священного Синоду ПЦУ
На засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви (Православної Церкви України) прийняли рішення зупинити повноваження почесного патріарха Філарета в якості члена Синоду.
Джерело: пресслужба Православної Церкви України
Деталі: У засіданні взяли участь усі члени Синоду, окрім Філарета, він, як зазначається, був відсутній без поважної причини. Це і стало причиною такого рішення.
Дослівно у повідомленні ПЦУ: "Розглянувши теперішню діяльність Почесного Патріарха Філарета та беручи до уваги особливі заслуги в минулому перед Українською Православною Церквою, Священний Синод вкотре констатував, що Почесний Патріарх Філарет залишається у складі єпископату Православної Церкви України, однак втратив канонічні права і обов’язки, пов’язані з управлінням єпархією.
Враховуючи відсутність на шести засіданнях Священного Синоду поспіль, необґрунтовану відмову брати участь у засіданні Священного Синоду попри письмове запрошення, було вирішено зупинити повноваження Почесного Патріарха Філарета як члена Священного Синоду".
Деталі: Синод констатував, що Філарету, як архієрею на спокої, заборонено звершувати будь-які хіротонії і призначати єпископів.
При цьому Синод закликав Філарета і його оточенню до примирення та припинення самоізоляції.
Читайте також:
Митрополит Епіфаній: За спиною Філарета грають деякі проросійські сили
Автокефалія Православної Церкви України: як це було
Отці і діти. Чому сваряться патріарх Філарет та митрополит Епіфаній
Передісторія:
- 15 грудня 2018 року українські церкви об’єдналися у єдину Православну церкву України, її очолив митрополит Епіфаній. Представники Російської православної церкви (УПЦ МП) переважно відмовилися визнати її, але окремі парафії переходять у ПЦУ.
- 5 січня 2019 року у Стамбулі підписали томос про автокефалію української церкви, 6 січня патріарх Варфоломій передав його митрополиту Київському і всієї України Епіфанію.
- Почесний патріарх ПЦУ Філарет не захотів висловлювати підтримку предстоятелю церкви митрополиту Київському і всієї України Епіфанію. Він заявляє, що УПЦ Київського патріархату не було ліквідовано і намагається довести це у судах.
- Священний синод Української Православної Церкви (ПЦУ) вирішив створити для почесного патріарха Філарета релігійну організацію в складі ПЦУ у формі місії. Окрім цього Синод надав Філарету право для пожиттєвого проживання в комплексі будівель за адресою місто Київ, вулиця Пушкінська, 36 та пожиттєве право на звершення богослужінь у Володимирському соборі.
- В інтерв'ю "Українській правді" предстоятель ПЦУ Епіфаній висловив думку, що за спиною почесного патріарха Філарета стоять проросійські сили, а він цього, можливо, не усвідомлює.