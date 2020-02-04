Филарета исключили из Священного Синода ПЦУ

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Вторник, 4 февраля 2020, 22:21

На заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины) приняли решение остановить полномочия почетного патриарха Филарета в качестве члена Синода.

Источник: пресс-служба Православной Церкви Украины

Детали: В заседании приняли участие все члены Синода, кроме Филарета, он, как сообщается, отсутствовал без уважительной причины. Это и стало причиной такого решения.

Дословно в сообщении ПЦУ: "Рассмотрев нынешнюю деятельность Почетного Патриарха Филарета и принимая во внимание особые заслуги в прошлом перед Украинской Православной Церковью, Священный Синод в который раз констатировал, что Почетный Патриарх Филарет остается в составе епископата Православной Церкви Украины, однако потерял канонические права и обязанности , связанные с управлением епархией.

Учитывая отсутствие на шести заседаниях Священного Синода подряд, необоснованный отказ участвовать в заседании Священного Синода несмотря на письменное приглашение, было решено остановить полномочия Почетного Патриарха Филарета как члена Священного Синода".

Детали: Синод констатировал, что Филарету, как архиерею на покое, запрещено совершать любые хиротонии и назначать епископов.

При этом Синод призвал Филарета и его окружение к примирению и прекращению самоизоляции.

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Предыстория:

  • 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Епифаний. Представители Русской православной церкви (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные приходы переходят в ПЦУ.
  • 5 января 2019 в Стамбуле подписали томос об Автокефалии Украинской церкви, 6 января патриарх Варфоломей передал его митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.
  • Почетный патриарх ПЦУ Филарет не захотел высказывать поддержку предстоятелю церкви митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию. Он заявляет, что УПЦ Киевского патриархата не была ликвидирована и пытается доказать это в судах.
  • Священный синод Украинской Православной Церкви (ПЦУ) решил создать для почетного патриарха Филарета религиозную организацию в составе ПЦУ в форме миссии. Также Синод предоставил Филарету право для пожизненно проживания в комплексе зданий по адресу город Киев, улица Пушкинская, 36. Кроме этого, у него есть пожизненное право на совершение богослужений во Владимирском соборе.
  • В интервью "Украинской правде" предстоятель ПЦУ Епифаний высказал мнение, что за спиной почетного патриарха Филарета стоят пророссийские силы, а он этого, возможно, не осознает.

Темы: Православная Церковь Украины Филарет


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