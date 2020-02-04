Филарета исключили из Священного Синода ПЦУ

На заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины) приняли решение остановить полномочия почетного патриарха Филарета в качестве члена Синода.

Источник: пресс-служба Православной Церкви Украины

Детали: В заседании приняли участие все члены Синода, кроме Филарета, он, как сообщается, отсутствовал без уважительной причины. Это и стало причиной такого решения.

Дословно в сообщении ПЦУ: "Рассмотрев нынешнюю деятельность Почетного Патриарха Филарета и принимая во внимание особые заслуги в прошлом перед Украинской Православной Церковью, Священный Синод в который раз констатировал, что Почетный Патриарх Филарет остается в составе епископата Православной Церкви Украины, однако потерял канонические права и обязанности , связанные с управлением епархией.

Учитывая отсутствие на шести заседаниях Священного Синода подряд, необоснованный отказ участвовать в заседании Священного Синода несмотря на письменное приглашение, было решено остановить полномочия Почетного Патриарха Филарета как члена Священного Синода".

Детали: Синод констатировал, что Филарету, как архиерею на покое, запрещено совершать любые хиротонии и назначать епископов.

При этом Синод призвал Филарета и его окружение к примирению и прекращению самоизоляции.

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