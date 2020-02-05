Єврокомісія затвердила нову процедуру переговорів про розширення ЄС

Європейська комісія на засіданні у середу затвердила нову процедуру розширення Євросоюзу, у центрі якої – жорстка вимога проведення реформ країнами, які хочуть почати переговори про вступ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу в Брюсселі заявив єврокомісар з питань політики сусідства і розширення ЄС Олівер Варгеї.

"Сьогодні колегія схвалила нову методологію для переговорів про приєднання. Це перший елемент оновленої стратегії розширення", - зазначив Варгеї.

За його словами, другим елементом стануть дискусії про запуск переговорів про вступ з Північною Македонією і Албанією. А третім - великий економічний план для всього Балканського регіону, який, як сподівається комісія, лідери ЄС підтримають на саміті в Загребі у травні.

Варгеї зазначив, що нові правила для відкриття процесу переговорів будуть більш надійними для двох сторін. Він запевнив, що ЄС і надалі прагне побачити своїми членами країни, які хочуть почати переговори про вступ (маючи на увазі балканські країни).

"Ми дивимось, як покращити шанси цих країн стати членами ЄС. Як зробити так, аби покращити виконання реформ. Це занепокоєння багатьох членів, а не тільки тих, які були критичними, але значно більшого числа", - зазначив Варгеї, підкресливши, що не тільки Франція висловлювала критику.

Варгеї зазначив, що нова процедура містить чітку передумову проведення реформ для відкриття переговорів. Він підтвердив, що відкат реформ тягнутиме за собою санкції.

"Ми хочемо чітко сказати: якщо реформи будуть надалі посилені, то ми будемо виконувати кроки зі свого боку. Це означає, що ми будемо використовувати підхід, заснований на заслугах, і тільки його, він буде ключовим для оцінки", - додав єврокомісар.

Як повідомлялось, нові правила розширення ЄС передбачають сильнішу вагу держав-членів у переговорах з кандидатами про вступ до блоку. Зокрема, йдеться про моніторинг на місцях, який проводитимуть європейські експерти.

Якщо країни демонструватимуть добрі результати у здійсненні реформ, їх може очікувати збільшення фінансування і тісніша співпраця з міжнародними фінансовими інститутами.

Якщо ж країни демонструватимуть відкат чи затримки в реформах, це може призвести до санкцій – наприклад, припинення фінансування або й самих переговорів про вступ.