Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Єврокомісія затвердила нову процедуру переговорів про розширення ЄС

Середа, 5 лютого 2020, 13:20

Європейська комісія на засіданні у середу затвердила нову процедуру розширення Євросоюзу, у центрі якої – жорстка вимога проведення реформ країнами, які хочуть почати переговори про вступ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу в Брюсселі заявив єврокомісар з питань політики сусідства і розширення ЄС Олівер Варгеї.

"Сьогодні колегія схвалила нову методологію для переговорів про приєднання. Це перший елемент оновленої стратегії розширення", - зазначив Варгеї.

За його словами, другим елементом стануть дискусії про запуск переговорів про вступ з Північною Македонією і Албанією. А третім - великий економічний план для всього Балканського регіону, який, як сподівається комісія, лідери ЄС підтримають на саміті в Загребі у травні.

Варгеї зазначив, що нові правила для відкриття процесу переговорів будуть більш надійними для двох сторін. Він запевнив, що ЄС і надалі прагне побачити своїми членами країни, які хочуть почати переговори про вступ (маючи на увазі балканські країни).

"Ми дивимось, як покращити шанси цих країн стати членами ЄС. Як зробити так, аби покращити виконання реформ. Це занепокоєння багатьох членів, а не тільки тих, які були критичними, але значно більшого числа", - зазначив Варгеї, підкресливши, що не тільки Франція висловлювала критику.

Варгеї зазначив, що нова процедура містить чітку передумову проведення реформ для відкриття переговорів. Він підтвердив, що відкат реформ тягнутиме за собою санкції.

"Ми хочемо чітко сказати: якщо реформи будуть надалі посилені, то ми будемо виконувати кроки зі свого боку. Це означає, що ми будемо використовувати підхід, заснований на заслугах, і тільки його, він буде ключовим для оцінки", - додав єврокомісар.

Як повідомлялось, нові правила розширення ЄС передбачають сильнішу вагу держав-членів у переговорах з кандидатами про вступ до блоку. Зокрема, йдеться про моніторинг на місцях, який проводитимуть європейські експерти.

Якщо країни демонструватимуть добрі результати у здійсненні реформ, їх може очікувати  збільшення фінансування і тісніша співпраця з міжнародними фінансовими інститутами.

Якщо ж країни демонструватимуть відкат чи затримки в реформах, це може призвести до санкцій – наприклад, припинення фінансування або й самих переговорів про вступ. 

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄврокомісіяЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Єврокомісія
Байден наполягає, щоби наступним генсеком НАТО стала Урсула фон дер Ляєн – ЗМІ
Орбан виступив проти плану Єврокомісії виділити Україні 50 млрд євро
У Єврокомісії визначились із наступницею комісарки від Болгарії, яка пішла в уряд
Останні новини
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
Усі новини...
Реклама: