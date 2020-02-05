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В КМДА викрили шахрайську схему: 4 мільйони на незаконному патенті

Середа, 5 лютого 2020, 15:02
В КМДА викрили шахрайську схему: 4 мільйони на незаконному патенті

Правоохоронці викрили шахрайську схему в КМДА, в результаті якої за 10 років зловмисники привласнили 4 мільйони гривень на незаконному патенті.

Джерело: прокуратура Києва, СБУ, КМДА

Дослівно прокуратура: "Повідомлено про підозру колишньому заступнику директора Департаменту земельних ресурсів КМДА та колишньому начальнику відділу КП "Київський інститут земельних відносин" в умисному порушенні авторського права та вчиненні шахрайських дій, що завдало територіальній громаді міста Києва матеріальної шкоди у великому розмірі".

Деталі: З 1999 року з метою ведення міського земельного кадастру столиці Головне управління земельних ресурсів КМДА за кошти міського бюджету створило та удосконалювало "Автоматизовану систему ведення державного земельного кадастру" ("ПК Кадастр"). Вказана система використовується Департаментом земельних ресурсів КМДА, як правонаступником Головного управління земельних ресурсів і дотепер.

Водночас у 2007 році підозрювані (згідно з даними з відкритих реєстрів – Віктор Іващенко і Денис Дудко) отримали авторські права на цю программу та з 2008 по 2018 рік незаконно отримували роялті.

За даними слідства, за 10 років зловмисники завдали місцевій громаді збитки на 4,3 мільйона гривень.

Дії підозрюваних кваліфікували за ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 176 КК України. За вчинене їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Під час досудового розслідування ліцензійні договори, за якими підозрювані систематично отримували від комунального підприємства незаконну винагороду, розірвано.

У Київській адміністрації заявили, що розслідування щодо колишнього заступника директора Департаменту та колишнього начальника відділу КП "Київський інститут земельних відносин" провели за заявою Департаменту земельних ресурсів КМДА.

Крім того, Департамент земресурсів наразі вирішує питання щодо захисту порушеного права інтелектуальної власності в судовому порядку.

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївпрокуратураСБУ
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