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Пожежа у житловій старовинній будівлі в Одесі: евакуювали понад 40 осіб

Неділя, 1 березня 2020, 11:00
Пожежа у житловій старовинній будівлі в Одесі: евакуювали понад 40 осіб
фото - "Думская"

В Одесі внаслідок пожежі у 3-поверховому житловому будинку постраждала одна людина, з діагнозом отруєння продуктами горіння її госпіталізовано до обласної лікарні. 

Джерело: ДСНС в Одеській області, Думская

Деталі: За даними рятувальників, пожежа сталася в ніч на 1 березня на вул. Грецькій. 

Дослівно: Загорання сталося на третьому поверсі 3-поверхового житлового будинку. Горіла відкритим полум`ям квартира. З місця пожежі підрозділом ДСНС врятовано 12 осіб та евакуйовано шляхом самостійного виходу 30 осіб". 

"Внаслідок пожежі постраждала громадянка 1993 року народження, яку з діагнозом отруєння продуктами горіння госпіталізовано до ООКЛ". 

Деталі: Об 00:38 пожежу локалізовано, о 01:04 - ліквідовано на площі 50 кв. м.  Причина пожежі та збиток встановлюються.

За даними місцевих ЗМІ, пожежа виникла в одній з кімнат комунальної квартири.  

Рух вулицею Грецькою між вул.Пушкінська та Рішельєвська було перекрито. 

Також в результаті робіт, проведених рятувальниками, постраждала редакція видання "Первый городской", яка розташована у зазначеному будинку.

Будинок №20 по вул.Грецькій було зведено у 1832 році за проектом Франца Боффо, згодом його реконструювали. 

 
 
фото - дснс одеської обл 
 
фото - Думская

Українська правда

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Теми: Одесапожежа
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