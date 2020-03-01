Пожежа у житловій старовинній будівлі в Одесі: евакуювали понад 40 осіб

В Одесі внаслідок пожежі у 3-поверховому житловому будинку постраждала одна людина, з діагнозом отруєння продуктами горіння її госпіталізовано до обласної лікарні.

Джерело: ДСНС в Одеській області, Думская

Деталі: За даними рятувальників, пожежа сталася в ніч на 1 березня на вул. Грецькій.

Дослівно: Загорання сталося на третьому поверсі 3-поверхового житлового будинку. Горіла відкритим полум`ям квартира. З місця пожежі підрозділом ДСНС врятовано 12 осіб та евакуйовано шляхом самостійного виходу 30 осіб".

"Внаслідок пожежі постраждала громадянка 1993 року народження, яку з діагнозом отруєння продуктами горіння госпіталізовано до ООКЛ".

Деталі: Об 00:38 пожежу локалізовано, о 01:04 - ліквідовано на площі 50 кв. м. Причина пожежі та збиток встановлюються.

За даними місцевих ЗМІ, пожежа виникла в одній з кімнат комунальної квартири.

Рух вулицею Грецькою між вул.Пушкінська та Рішельєвська було перекрито.

Також в результаті робіт, проведених рятувальниками, постраждала редакція видання "Первый городской", яка розташована у зазначеному будинку.

Будинок №20 по вул.Грецькій було зведено у 1832 році за проектом Франца Боффо, згодом його реконструювали.