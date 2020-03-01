У Анкарі затримали трьох співробітників турецької служби російського пропагандистського агентства Sputnik та його головного редактора.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За даними агенства IHA, трьох співробітників, турецьких громадян, затримали у зв'язку з їхнім матеріалом під назвою "Вкрадена держава: 80 років тому Франція віддала Туреччині куточок Сирії - чому?".

Головна прокуратура Анкари розпочала розслідування стосовно цієї статті про провінцію Хатай.

Почекавши деякий час біля дверей будинку, який також використовувався як офіс, група пішла", - йдеться у повідомленні.

Люди скандували: "Мученики не вмирають, батьківщина єдина", а також звинувачували працівників Sputnik у зраді батьківщини. Поліція шукає учасників інциденту.

Sputnik повідомив, що його працівники звернулися до поліції, однак стало відомо, що їх залишили під вартою.

1 березня Sputnik заявив про затримання ще й свого головного редактора Махіра Бозтепе.

Нагадаємо,

Після загибелі внаслідок авіаудару в Ідлібі 36 турецьких військових, у Стамбулі пройшла акція під консульством РФ, учасники якої засуджували дії Росії в Сирії та вигукували: "Убивця Путін понесе покарання".