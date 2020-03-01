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В Анкаре задержали сотрудников российского пропагандистского Sputnik'а

Воскресенье, 1 марта 2020, 13:56
В Анкаре задержали сотрудников российского пропагандистского Sputnik'а

В Анкаре задержали трех сотрудников турецкой службы российского пропагандистского агентства Sputnik и его главного редактора.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По данным агентства IHA, трех сотрудников, турецких граждан, задержали в связи с их материалом под названием "Украденное государство: 80 лет назад Франция отдала Турции уголок Сирии - почему?".

Главная прокуратура Анкары начала расследование в отношении этой статьи о провинции Хатай.

Подождав некоторое время у дверей дома, который также использовался как офис, группа пошла", - говорится в сообщении.

Люди скандировали: "Мученики не умирают, родина единая", а также обвиняли работников Sputnik в измене родине. Полиция ищет участников инцидента.

Sputnik сообщил, что его работники обратились в полицию, однако стало известно, что их оставили под стражей.

1 марта Sputnik заявил о задержании еще и своего главного редактора Махира Бозтепе.

Напомним,

После гибели в результате авиаудара в Идлибе 36 турецких военных, в Стамбуле прошла акция под консульством РФ, участники которой осуждали действия России в Сирии и выкрикивали: "Убийца Путин понесет наказание". 

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Темы: ТурцияТурцияРосcияСМИпропаганда
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