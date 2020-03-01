В Анкаре задержали работников Sputnik после протестов под их домами

1240 просмотров
Воскресенье, 1 марта 2020, 14:56

В Анкаре задержали трех сотрудников турецкой службы российского пропагандистского агентства Sputnik и его главного редактора.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По данным агентства IHA, трех сотрудников, турецких граждан, задержали в связи с их материалом под названием "Украденное государство: 80 лет назад Франция отдала Турции уголок Сирии - почему?".

Главная прокуратура Анкары начала расследование в отношении этой статьи о провинции Хатай.

Подождав некоторое время у дверей дома, который также использовался как офис, группа пошла", - говорится в сообщении.

Люди скандировали: "Мученики не умирают, родина единая", а также обвиняли работников Sputnik в измене родине. Полиция ищет участников инцидента.

Sputnik сообщил, что его работники обратились в полицию, однако стало известно, что их оставили под стражей.

1 марта Sputnik заявил о задержании еще и своего главного редактора Махира Бозтепе.

Напомним,

После гибели в результате авиаудара в Идлибе 36 турецких военных, в Стамбуле прошла акция под консульством РФ, участники которой осуждали действия России в Сирии и выкрикивали: "Убийца Путин понесет наказание". 

Темы: Турция Турция Росcия СМИ пропаганда


powered by lun.ua
Материалы по теме
На границе с ЕС собрались более 13 тысяч мигрантов из Турции 1 марта 2020, 09:48
Путин и Эрдоган встретятся на следующей неделе 1 марта 2020, 06:00
Мигранты прорывают границу ЕС: греческая полиция применила слезоточивый газ 29 февраля 2020, 14:46
Все новости
Главные новости
Украину предупредили о двух днях c опасным ветром
Ермак в Минске назвал желаемую дату обмена "всех на всех"
Пункт пропуска "Марьинка" возобновил работу после обстрелов боевиков
Словакия: блок президента, премьер и все венгры сенсационно проиграли выборы
Все новости
Опыт

Пробежаться, дыша полной грудью: трое необычных украинском и их обычные мечты

интервью

Актер Вячеслав Довженко: Не верю, что у нас массовый зритель тупой

Фото

Когда земные пейзажи кажутся скучными: невероятные фото подводного мира

Поиск по сайту
Архив
Весь архів