Турецька армія зруйнувала військовий аеродром в Алеппо

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Неділя, 1 березня 2020, 18:21

Збройні сили Туреччини зруйнували військовий аеродром сил режиму Башара Асада в районі Нейраб провінції Алеппо.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

Цей військовий об'єкт в передмісті Алеппо активно використовувався силами Асада при організації атак на населені пункти зони деескалації, йдеться у повідомленні. Удар по аеродрому завдали в суботу ударними БПЛА і артилерією ЗС Туреччини.

Зазначається, що після удару ЗС Туреччини по аеродрому Кувейрас на сході Алеппо, командування сил Асада напередодні перекинуло всю авіаційну техніку на аеродром в районі Нейраб, однак і той зазнав ударів турецької армії.

За даними місцевих джерел, виведення з ладу аеродромів на північному заході Сирії значно звузить можливості для маневрування прихильників Асада в цій частині країни.

Міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар 1 березня оголосив про проведення в Ідлібі операції "Весняний щит".

Міністерство національної оборони Туреччини в неділю заявило про збиття двох літаків режиму Башара Асада.

Теми: Туреччина Сирія


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