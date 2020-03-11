Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Новини 11 березня: карантин в Україні та Києві, пандемія коронавірусу

Середа, 11 березня 2020, 19:56
Новини 11 березня: карантин в Україні та Києві, пандемія коронавірусу

В Україні запровадили карантин на три тижні, ВООЗ оголосила пандемію у зв’язку з коронавірусом — актуальні новини 11 березня.

Про карантин

Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня. 

Карантин передбачає закриття авіасполучення з деякими країнами, закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань понад 200 осіб, закриття більшої частини КПП — із 219 залишаться 49.

Перед цим про карантин у Києві оголосив Кличко — у столиці також тимчасово буде призупинено навчання в школах та вишах, кінотеатри скасують сеанси, розважальні центри закриються. 

В усіх торговельно-розважальних центрах Києва з 12 березня працюватимуть спеціальні бригади з виявлення коронавірусу у відвідувачів.

Через можливе розповсюдження коронавірусної інфекції в країні також перенесуть пробне ЗНО.

Про пандемію

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію у зв'язку з поширенням у світі коронавируса Covid-19.

Пандемія - це поширення нового захворювання у світових масштабах. Характеризується відсутністю колективного імунітету в людства і, як правило, ефективних засобів профілактики (вакцин) та лікування.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше семи тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

Лідер ОПЗЖ Медведчук поговорив у Москві про "парламентський вимір "нормандського формату" з Путіним — Рада офіційно відхрестилася від візиту Медведчука і Ко.

У Запорізькій області з підозрою на коронавірус госпіталізували жінку, яка прибула з Італії.

"Не раджу противнику думати, що наше бажання миру послаблює нашу здатність дати відсіч": Зеленський попередив, що українські військові будуть давати належну відповідь на атаки противника.

В Естонії почалася економічна криза — в уряді країни заявили, що такого різкого падіння не було з 2008 року.

Болгарський суд підтвердив екстрадицію в Україну Олексія Левіна, підозрюваного в убивстві Катерини Гандзюк.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусепідемія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, які нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
Усі новини...
Реклама: