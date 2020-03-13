В окуповану Горлівку коронавірус завезли з Китаю через Москву – Данілов

В окупованій Горлівці Донецької області є випадки зараження коронавірусом, на контрольно-пропускних пунктах в’їзду-виїзду з ОРДЛО буде посилено заходи контролю.

Джерело: секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов на брифінгу в перерві засідання РНБО

Пряма мова Данілова: "Там зараз відбувається Операція об’єднаних сил, там є особливий перетин кордону.

Служба зовнішньої розвитку й інші наші підрозділи мають інформацію про те, що на території окупованої частини Донецької й Луганської області вже є зареєстровані випадки поширення коронавірусу.

Більше того, ми розуміємо, звідки цей випадок взявся. На превеликий жаль, жінка, яка хвора, вона повернулася через Москву з Китаю, їхала у мікроавтобусі з Москви – і саме в такий спосіб усе це там відбувалося".

Деталі: Секретаря РНБО питали, звідки інформація про 12 випадків зараження коронавірусом у непідконтрольній уряду Горлівці, а також про заходи, які здійснюватимуть на лінії розмежування через це.

Данілов про перетин КПВВ: "Це громадяни України, всі громадяни України перетинають кордон у однаковий спосіб. Але з урахуванням того, що там відбувається операція наших Об’єднаних сил, керівник Операції може приймати на власний розсуд і інші рішення

Те, що стосується скринінгів, інших речей, щоб ми убезпечили громадян України, ми так само працюємо з тією територією, з (адміністративним) кордоном, який є з окупованим Кримом – як і з іншими країнами".

Цьому передувало: Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 13 березня повідомив про 12 випадків захворювання на коронавірус в окупованій Горлівці на Донеччині.