В окуповану Горлівку коронавірус завезли з Китаю через Москву – Данілов

В окупованій Горлівці Донецької області є випадки зараження коронавірусом, на контрольно-пропускних пунктах в’їзду-виїзду з ОРДЛО буде посилено заходи контролю.

Джерело: секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов на брифінгу в перерві засідання РНБО

Пряма мова Данілова: "Там зараз відбувається Операція об’єднаних сил, там є особливий перетин кордону.

Служба зовнішньої розвитку й інші наші підрозділи мають інформацію про те, що на території окупованої частини Донецької й Луганської області вже є зареєстровані випадки поширення коронавірусу.

Більше того, ми розуміємо, звідки цей випадок взявся. На превеликий жаль, жінка, яка хвора, вона повернулася через Москву з Китаю, їхала у мікроавтобусі з Москви – і саме в такий спосіб усе це там відбувалося".

Деталі: Секретаря РНБО питали, звідки інформація про 12 випадків зараження коронавірусом у непідконтрольній уряду Горлівці, а також про заходи, які здійснюватимуть на лінії розмежування через це.

Данілов про перетин КПВВ: "Це громадяни України, всі громадяни України перетинають кордон у однаковий спосіб. Але з урахуванням того, що там відбувається операція наших Об’єднаних сил, керівник Операції може приймати на власний розсуд і інші рішення

Те, що стосується скринінгів, інших речей, щоб ми убезпечили громадян України, ми так само працюємо з тією територією, з (адміністративним) кордоном, який є з окупованим Кримом – як і з іншими країнами".

Цьому передувало: Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 13 березня повідомив про 12 випадків захворювання на коронавірус в окупованій Горлівці на Донеччині.

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Обмеження не для всіх. Чим відрізняється підготовка України до коронавірусу від інших країн

Передісторія:

Новий коронавірус проявився у Китаї наприкінці 2019 року, він отримав назву SARS-CoV-2, а хвороба, яку він породжує, – COVID-19. У світі на COVID-19 станом на 13 березня захворіли понад 128 тисяч людей, дві третини з них – у Китаї, де пік епідемії вже минув.

11 березня ВООЗ оголосила пандемію (всесвітню епідемію) у зв'язку з новим коронавірусом.

11 березня українська влада вирішила запровадити обмежувальні заходи в Україні з 12 березня до 3 квітня через ризик поширення коронавірусу, хоча на той час було відомо лише про один випадок зараження у Чернівцях.

Ввечері 12 березня МОЗ повідомило про два нових випадки коронавірусної інфекції в Україні – у пенсіонерки з Житомирської області, яка повернулася з Польщі, та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого побувала в Італії. Відтак, в Україні зафіксовано вже три випадки зараження Covid 2019

71-річна жінка з Радомишля на Житомирщині померла. Вона 8 березня ходила в церкву, хоча перші симптоми хвороби у неї проявилися 3 березня. У Радомишлі ввели надзвичайний стан.

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