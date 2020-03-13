В оккупированную Горловку коронавирус завезли из Китая через Москву – Данилов

В оккупированной Горловке Донецкой области есть случаи заражения коронавирусом, на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда из ОРДЛО будут усилены меры контроля.

Источник: секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге в перерыве заседания СНБО

Прямая речь Данилова: "Там сейчас происходит Операция объединенных сил, там есть особое пересечение границы.

Служба внешней развития и другие наши подразделения располагают информацией о том, что на территории оккупированной части Донецкой и Луганской области уже есть зарегистрированные случаи распространения коронавируса.

Более того, мы понимаем, откуда этот случай взялся. К большому сожалению, женщина, которая больна, она вернулась через Москву из Китая, ехала в микроавтобусе из Москвы – и именно таким образом все это там происходило".

Детали: Секретаря СНБО спрашивали, откуда информация о 12 случаях заражения коронавирусом в неподконтрольной правительству Горловке, а также о мерах, которые будут осуществлять на линии разграничения из-за этого.

Данилов о пересечении КПВВ: "Это граждане Украины, все граждане Украины пересекают границу одинаковым образом. Но с учетом того, что там проходит операция наших Объединенных сил, руководитель Операции может принимать по своему усмотрению и другие решения

То, что касается скринингов, других вещей, чтобы мы обезопасили граждан Украины, мы так же работаем с той территорией, с (административной) границей, которая есть с оккупированным Крымом – как и с другими странами".

Этому предшествовало: Министр внутренних дел Арсен Аваков 13 марта сообщил о 12 случаях заболевания коронавирусом в оккупированной Горловке Донецкой области.

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Ограничения не для всех. Чем отличается подготовка Украины к коронавирусу от других стран

Предыстория:

Новый коронавирус проявился в Китае в конце 2019 года, он получил название SARS-CoV-2, а болезнь, которую он порождает, – COVID-19. В мире заболеванием COVID-19 по состоянию на 13 марта заболели более 128 тысяч человек, две трети из них – в Китае, где пик эпидемии уже прошел.

11 марта ВОЗ объявила пандемию (всемирную эпидемию) в связи с новым коронавирусом.

11 марта украинские власти решили ввести ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля из-за риска распространения коронавируса, хотя в то время было известно лишь об одном случае заражения в Черновцах.

Вечером 12 марта Минздрав сообщил о двух новых случаях коронавирусной инфекции в Украине – у пенсионерки из Житомирской области, котораявернулась из Польши, и мужчины из Черновицкой области, жена которого побывала в Италии. Итого в Украине зафиксировано уже три случая заражения Covid 2019

71-летняя женщина из Радомышля Житомирской области умерла. Она 8 марта ходила в церковь, хотя первые симптомы болезни у нее проявились 3 марта. В Радомышле ввели чрезвычайное положение

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