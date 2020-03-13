В оккупированную Горловку коронавирус завезли из Китая через Москву – Данилов

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Пятница, 13 марта 2020, 15:55

В оккупированной Горловке Донецкой области есть случаи заражения коронавирусом, на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда из ОРДЛО будут усилены меры контроля.

Источник: секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге в перерыве заседания СНБО

Прямая речь Данилова: "Там сейчас происходит Операция объединенных сил, там есть особое пересечение границы.

Служба внешней развития и другие наши подразделения располагают информацией о том, что на территории оккупированной части Донецкой и Луганской области уже есть зарегистрированные случаи распространения коронавируса.

Более того, мы понимаем, откуда этот случай взялся. К большому сожалению, женщина, которая больна, она вернулась через Москву из Китая, ехала в микроавтобусе из Москвы – и именно таким образом все это там происходило".

Детали: Секретаря СНБО спрашивали, откуда информация о 12 случаях заражения коронавирусом в неподконтрольной правительству Горловке, а также о мерах, которые будут осуществлять на линии разграничения из-за этого.

Данилов о пересечении КПВВ: "Это граждане Украины, все граждане Украины пересекают границу одинаковым образом. Но с учетом того, что там проходит операция наших Объединенных сил, руководитель Операции может принимать по своему усмотрению и другие решения

То, что касается скринингов, других вещей, чтобы мы обезопасили граждан Украины, мы так же работаем с той территорией, с (административной) границей, которая есть с оккупированным Крымом – как и с другими странами".

Этому предшествовало: Министр внутренних дел Арсен Аваков 13 марта сообщил о 12 случаях заболевания коронавирусом в оккупированной Горловке Донецкой области.

Алена Рощенко, УП
Темы: коронавирус Covid-2019 эпидемия ОРДЛО Горловка


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