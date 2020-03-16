Ще 9 обласних центрів переходять на режим продуктових магазинів та аптек, щоб уникнути поширення коронавірусної інфекції.

Джерело: сайти міських адміністрацій

Деталі: У своїх містах карантин запроваджують міськради Луцька, Ужгорода, Рівного, Черкас, Херсону, Житомира, Тернополя, Івано-Франковска та Полтави. Вимоги у всіх областях майже ідентичні.

Зокрема, під час карантину заборонена робота:

кінотеатрів, театрів, музеїв, галерей, бібліотек та інших культурних і розважальних закладів;

дитячих розважальних центрів та клубів, майданчиків, у тому числі спортивних та зоопарку;

фітнес-клубів, тренажерних залів, басейнів, спортивних майданчиків та стадіонів;

усіх магазинів, крім продуктових та аптек;

торговельно-розважальних центрів, та нічних клубів;

ринків, ярмарків та інших місць масової торгівлі;

ресторанів, закладів громадського харчування (крім роботи з доставки їжі), барів, клубів, кафе, дискотек, пабів;

закладів побутового обслуговування, а саме салонів краси, саун та лазень, косметологічних кабінетів, кабінетів масажів, перукарень, тату салонів та інше.

Майже в усіх перерахованих містах карантинний режим стартує з 17 березня, у Рівному - з 18.

Що було раніше: Жорсткий карантин від 16 березня запровадили Київ, Львів, Одеса та Запоріжжя.

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