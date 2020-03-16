Ще 7 обласних центрів переходять на режим продуктових магазинів та аптек

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Понеділок, 16 березня 2020, 18:30

Ще 7 обласних центрів переходять на режим продуктових магазинів та аптек, щоб уникнути поширення коронавірусної інфекції.

Джерело: сайти міських адміністрацій

Деталі: У своїх містах карантин запроваджують міськради Луцька, Ужгорода, Рівного, Черкас, Херсону, Житомира та Полтави. Вимоги у всіх областях майже ідентичні. 

Зокрема, під час карантину заборонена робота:

  • кінотеатрів, театрів, музеїв, галерей, бібліотек та інших культурних і розважальних закладів;
  • дитячих розважальних центрів та клубів, майданчиків, у тому числі спортивних та зоопарку;
  • фітнес-клубів, тренажерних залів, басейнів, спортивних майданчиків та стадіонів;
  • усіх магазинів, крім продуктових та аптек;
  • торговельно-розважальних центрів, та нічних клубів;
  • ринків, ярмарків та інших місць масової торгівлі;
  • ресторанів, закладів громадського харчування (крім роботи з доставки їжі), барів, клубів, кафе, дискотек, пабів;
  • закладів побутового обслуговування, а саме салонів краси, саун та лазень, косметологічних кабінетів, кабінетів масажів, перукарень, тату салонів та інше.

Майже в усіх перерахованих містах карантинний режим стартує з 17 березня, у Рівному - з 18.

Що було раніше: Жорсткий карантин від 16 березня запровадили Київ, Львів, Одеса та Запоріжжя.

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Обмеження не для всіх. Чим відрізняється підготовка України до коронавірусу від інших країн

Передісторія: 

  • У світі спостерігається пандемія і швидке поширення коронавірусу SARS-CoV-2, що викликає захворювання COVID-2019. Ним занедужали вже понад 169 тисяч людей, більше половини вже – поза Китаєм, із якого почалася епідемія. У світі померли 6 513 осіб, одужали 77 257 осіб.
  • В Україні станом на 16 березня один летальний випадок: літня мешканка Радомишля Житомирської області, що повернулася з Польщі, померла від ускладнень через коронавірус.
  • Через загрозу поширення коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня. 
  • Із 16 березня у Львові та Одесі закрили усі заклади торгівлі, крім продуктових, аптек та заправок.
  • Інші країни також запроваджують екстраординарні заходи через небезпеку коронавірусу.
  • Станом на 9:30 ранку 16 березня у Україні підтверджено вже 5 випадків зараження коронавірусом.

Українська правда
Теми: коронавірус карантин Луцьк Ужгород Рівне


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