Еще 9 областных центров переходят на режим магазин и аптек, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции.

Источник: сайты городских администраций

Детали: В своих городах карантин ввели горсовета Луцка, Ужгорода, Ровно, Черкасс, Херсона, Житомира, Тернополя, Ивано-Франковска и Полтавы. В общих чертах везде требования одинаковые.

В частности, во время карантина запрещена работа:

кинотеатров, театров, музеев, галерей, библиотек и других культурных и развлекательных заведений;

детских развлекательных центров и клубов, площадок, в том числе спортивных и зоопарка;

фитнес-клубов, тренажерных залов, бассейнов, спортивных площадок и стадионов;

всех магазинов, кроме продуктовых и аптек;

торгово-развлекательных центров, и ночных клубов;

рынков, ярмарок и других мест массовой торговли;

ресторанов, предприятий общественного питания (кроме работы по доставке еды), баров, клубов, кафе, дискотек, пабов;

заведений бытового обслуживания, а именно салонов красоты, саун и бань, косметологических кабинетов, кабинетов массажей, парикмахерских, тату салонов и прочее.

Почти во всех перечисленных городах карантинный режим стартует с 17 марта, в Ровном - с 18.

Что было раньше: Жесткий карантин от 16 марта ввели Киев, Львов, Одесса и Запорожье.

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