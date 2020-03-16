Еще 7 областных центров переходят на режим магазин и аптек

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Понедельник, 16 марта 2020, 18:30

Еще 7 областных центров переходят на режим магазин и аптек, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции.

Источник: сайты городских администраций

Детали: В своих городах карантин ввели горсовета Луцка, Ужгорода, Ровно, Черкасс, Херсона, Житомира и Полтавы. В общих чертах везде требования одинаковые.

В частности, во время карантина запрещена работа:

  • кинотеатров, театров, музеев, галерей, библиотек и других культурных и развлекательных заведений;
  • детских развлекательных центров и клубов, площадок, в том числе спортивных и зоопарка;
  • фитнес-клубов, тренажерных залов, бассейнов, спортивных площадок и стадионов;
  • всех магазинов, кроме продуктовых и аптек;
  • торгово-развлекательных центров, и ночных клубов;
  • рынков, ярмарок и других мест массовой торговли;
  • ресторанов, предприятий общественного питания (кроме работы по доставке еды), баров, клубов, кафе, дискотек, пабов;
  • заведений бытового обслуживания, а именно салонов красоты, саун и бань, косметологических кабинетов, кабинетов массажей, парикмахерских, тату салонов и прочее.

Почти во всех перечисленных городах карантинный режим стартует с 17 марта, в Ровном - с 18.

Что было раньше: Жесткий карантин от 16 марта ввели Киев, Львов, Одесса и Запорожье.

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Ограничения не для всех. Чем отличается подготовка Украины к коронавирусу от других стран

Предыстория:

  • В мире наблюдается пандемия и быстрое распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-2019. Им заболели уже более 169 тысяч человек, более половины уже – за пределами Китая, с которого началась эпидемия. В мире умерли 6 513 человек, выздоровели 77 257 человек.
  • В Украине по состоянию на 16 марта один летальный случай: пожилая жительница Радомышля Житомирской области, вернулась из Польши, умерла от осложнений из-за коронавируса.
  • Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.
  • С 16 марта во Львове и Одессе будут закрыты все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и заправок.
  • Другие страны также вводят экстраординарные меры из-за опасности коронавируса.
  • По состоянию на 9:30 утра 16 марта в Украине подтверждены уже 5 случаев заражения коронавирусом.

Украинская правда
Темы: коронавирус карантин Луцк Ужгород Ровно


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