В усіх куточках України рятувальники дезинфікують місця скупчення людей

З метою профілактики вірусним захворюванням рятувальники проводять заходи із дезінфекції місць масового скупчення людей в областях України.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: 14 березня у Черкаській області провели дезінфекцію в під'їзді 9-поверхового житлового будинку на вулиці Нижня Горова. В одній з квартир проживає жінка, яка нещодавно повернулася з Італії.

У Києві провели дезінфекцію у гуртожитку медичної академії, що у Солом'янському районі столиці. Там проживає хлопець 2001 року народження, який на початку місяця контактував з родичами жінки, яка у Радомишлі померла від коронавірусу. Він наразі знаходиться у лікарні, але експрес-тест показав негативний результат.

13 березня рятувальники у Чернівецькій області проводили дезінфекційні заходи проводились на території міст Вижниця та Вашківці Вижницького району, а також на залізничних станціях в селах Веренчанка, Кострижівка, Штефанівка Заставнівського району.

На Хмельниччині 15 березня надзвичайники провели дезінфекцію Хмельницького речового ринку площею 14 тисяч кв.м.

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