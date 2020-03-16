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В усіх куточках України рятувальники дезинфікують місця скупчення людей

Понеділок, 16 березня 2020, 18:11

З метою профілактики вірусним захворюванням рятувальники проводять заходи із дезінфекції місць масового скупчення людей в областях України.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: 14 березня у Черкаській області провели дезінфекцію в під'їзді 9-поверхового житлового будинку на вулиці Нижня Горова. В одній з квартир проживає жінка, яка нещодавно повернулася з Італії.

У Києві провели дезінфекцію у гуртожитку медичної академії, що у Солом'янському районі столиці. Там проживає хлопець 2001 року народження, який на початку місяця контактував з родичами жінки, яка у Радомишлі померла від коронавірусу. Він наразі знаходиться у лікарні, але експрес-тест показав негативний результат.

13 березня рятувальники у Чернівецькій області проводили дезінфекційні заходи проводились на території міст Вижниця та Вашківці Вижницького району, а також на залізничних станціях в селах Веренчанка, Кострижівка, Штефанівка Заставнівського району.

На Хмельниччині 15 березня надзвичайники провели дезінфекцію Хмельницького речового ринку площею 14 тисяч кв.м.

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Обмеження не для всіх. Чим відрізняється підготовка України до коронавірусу від інших країн

Передісторія: 

  • У світі спостерігається пандемія і швидке поширення коронавірусу SARS-CoV-2, що викликає захворювання COVID-2019. Ним занедужали вже понад 169 тисяч людей, більше половини вже – поза Китаєм, із якого почалася епідемія. У світі померли 6 513 осіб, одужали 77 257 осіб.
  • В Україні станом на 16 березня один летальний випадок: літня мешканка Радомишля Житомирської області, що повернулася з Польщі, померлавід ускладнень через коронавірус.
  • Через загрозу поширення коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня. 
  • Із 16 березня у Львові та Одесі закрили усі заклади торгівлі, крім продуктових, аптек та заправок.
  • Інші країни також запроваджують екстраординарні заходи через небезпеку коронавірусу.
  • Станом на 9:30 ранку 16 березня у Україні підтверджено вже 5 випадків зараження коронавірусом.

Українська правда

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Теми: коронавірусДСНСкарантин
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