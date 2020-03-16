По регионам Украины спасатели дезинфицируют места массового скопления людей

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Понедельник, 16 марта 2020, 19:11

С целью профилактики вирусных заболеваний спасатели проводят мероприятия по дезинфекции мест массового скопления людей в областях Украины.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: 14 марта в Черкасской области провели дезинфекцию в подъезде 9-этажного жилого дома на улице Нижняя Горовая. В одной из квартир проживает женщина, которая недавно вернулась из Италии.

В Киеве провели дезинфекцию в общежитии медицинской академии, что в Соломенском районе столицы. Там проживает парень 2001 года рождения, который в начале месяца контактировал с родственниками женщины, которая в Радомышле умерла от коронавируса. Он сейчас находится в больнице, но экспресс-тест показал отрицательный результат.

13 марта спасатели в Черновицкой области проводили дезинфекционные мероприятия проводились на территории городов Вижница и Вашковцы Вижницкого района, а также на железнодорожных станциях в селах Веренчанка, Кострижовка, Штефанивка Заставнивского района.

В Хмельницкой области 15 марта чрезвычайники провели дезинфекцию Хмельницкого вещевого рынка площадью 14 000 кв.м.

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Ограничения не для всех. Чем отличается подготовка Украины к коронавирусу от других стран

Предыстория:

  • В мире наблюдается пандемия и быстрое распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-2019. Им заболели уже более 169 тысяч человек, более половины уже – за пределами Китая, с которого началась эпидемия. В мире умерли 6 513 человек, выздоровели 77 257 человек.
  • В Украине по состоянию на 16 марта один летальный случай: пожилая жительница Радомышля Житомирской области, вернулась из Польши, умерлаот осложнений из-за коронавируса.
  • Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.
  • С 16 марта во Львове и Одессе будут закрыты все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и заправок.
  • Другие страны также вводят экстраординарные меры из-за опасности коронавируса.
  • По состоянию на 9:30 утра 16 марта в Украине подтверждены уже 5 случаев заражения коронавирусом.

Украинская правда
Темы: коронавирус ГСЧС карантин


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