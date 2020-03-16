С целью профилактики вирусных заболеваний спасатели проводят мероприятия по дезинфекции мест массового скопления людей в областях Украины.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: 14 марта в Черкасской области провели дезинфекцию в подъезде 9-этажного жилого дома на улице Нижняя Горовая. В одной из квартир проживает женщина, которая недавно вернулась из Италии.

В Киеве провели дезинфекцию в общежитии медицинской академии, что в Соломенском районе столицы. Там проживает парень 2001 года рождения, который в начале месяца контактировал с родственниками женщины, которая в Радомышле умерла от коронавируса. Он сейчас находится в больнице, но экспресс-тест показал отрицательный результат.

13 марта спасатели в Черновицкой области проводили дезинфекционные мероприятия проводились на территории городов Вижница и Вашковцы Вижницкого района, а также на железнодорожных станциях в селах Веренчанка, Кострижовка, Штефанивка Заставнивского района.

В Хмельницкой области 15 марта чрезвычайники провели дезинфекцию Хмельницкого вещевого рынка площадью 14 000 кв.м.

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