"Укрзалізниця" зможе здійснювати погоджені рейси

Незважаючи на зупинку з 18 березня залізничного сполучення на території Україні, уряд дозволив "Укрзалізниці" здійснювати внутрішні та міжнародні рейси за погодженням в кожному конкретному випадку.

Джерело: повідомлення Урядового порталу

Дослівно: "При цьому АТ "Укрзалізниця" дозволено здійснювати окремі пасажирські рейси у внутрішньому залізничному сполученні, рішення щодо яких приймається в кожному окремому випадку за погодженням з Мінінфраструктури та МОЗ, або ж міжнародному залізничному сполученні за погодженням Мінінфраструктури, МЗС та Держприкордонслужбою"

Що передувало: Кабінет міністрів під час засідання 16 березня ухвалив рішення щодо тимчасового припинення, залізничного, авіа та автобусного міжміського сполучень з 18 березня.

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