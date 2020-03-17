"Укрзализныця" сможет осуществлять согласованные рейсы

Несмотря на остановку с 18 марта железнодорожного сообщения на территории Украины, правительство разрешило "Укрзализныце" осуществлять внутренние и международные рейсы по согласованию в каждом конкретном случае.

Источник: сообщение Правительственного портала

Дословно: "При этом АО "Укрзализныця" разрешено осуществлять отдельные пассажирские рейсы во внутреннем железнодорожном сообщении, решение по которым принимается в каждом отдельном случае по согласованию с Мининфраструктуры и Минздравом, или же международном железнодорожном сообщении по согласованию с Мининфраструктуры, МИД и Госпогранслужбой".

Что предшествовало: Кабинет министров во время заседания 16 марта принял решение о временной приостановке, железнодорожного, авиа и автобусного междугородного сообщений с 18 марта.

Читайте также: Украина объявила карантин из-за коронавируса. Все, что стоит знать

Ограничения не для всех. Чем отличается подготовка Украины к коронавирусу от других стран

Что делать в случае пандемии: коротко о чрезвычайном положении

Предыстория: