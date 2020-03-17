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Рада зібралась позачергово через коронавірус

Вівторок, 17 березня 2020, 07:14
Рада зібралась позачергово через коронавірус

Зранку у вівторок Верховній Раді позачергово зібралися 324 народні депутати, щоб прийняти зміни у законодавстві задля боротьби з коронавірусною інфекцією.

Джерело: засідання парламенту

Деталі: Голова Верховної Ради Дмитро Разумком відкрив позачергове пленарне засідання. У залі зареєструвалися 324 нардепи.

У порядку денному ВР 6 питань. Зокрема, проєкт закону спрямований на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби, проєкт закону спрямований на підвищення доступності лікарських засобів, які закуповуються особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я, проєкт закону про внесення змін до податкового кодексу щодо підвищення доступності лікарських засобів, які закуповуються за кошти держбюджету.

Також парламентарі мають розглянути проєкт постанови про організацію роботи Верховної Ради на період дії карантину та постанову про внесення змін до календарного плану роботи 3-ї сесії Ради.

Більшість народних обранців знаходяться у сесійній залі без медичних масок.

Що передувало: Кабінет міністрів під час засідання 16 березня ухвалив рішення щодо тимчасового припинення, залізничного, авіа та автобусного міжміського сполучень з 18 березня.

Через загрозу поширення коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня. 

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Обмеження не для всіх. Чим відрізняється підготовка України до коронавірусу від інших країн

Що робити у разі пандемії: коротко про надзвичайний стан

Передісторія

  • У світі спостерігається пандемія і швидке поширення коронавірусу SARS-CoV-2, що викликає захворювання COVID-2019. Ним занедужали вже понад 169 тисяч людей, більше половини вже – поза Китаєм, із якого почалася епідемія. У світі померли 6 513 осіб, одужали 77 257 осіб.
  • На вечір 16 березня в Україні зареєстровано 7 випадків зараження коронавірусом. Одна жінка померла. Два випадки зареєстрували у Києві: студент, який контактував із померлою та жінка, що відвідувала французький курорт. 
  • Решта хворих – у Чернівецькій області.
  • Також у інфекційному відділені Чернівецької обласної лікарні померла жінка, яка перебувала на лікуванні із підозрою на COVID-19.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Верховна РадакоронавірусCovid-2019Кабінет міністрів
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