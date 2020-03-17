Рада зібралась позачергово через коронавірус

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Вівторок, 17 березня 2020, 08:14

Зранку у вівторок Верховній Раді позачергово зібралися 324 народні депутати, щоб прийняти зміни у законодавстві задля боротьби з коронавірусною інфекцією.

Джерело: засідання парламенту

Деталі: Голова Верховної Ради Дмитро Разумком відкрив позачергове пленарне засідання. У залі зареєструвалися 324 нардепи.

У порядку денному ВР 6 питань. Зокрема, проєкт закону спрямований на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби, проєкт закону спрямований на підвищення доступності лікарських засобів, які закуповуються особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я, проєкт закону про внесення змін до податкового кодексу щодо підвищення доступності лікарських засобів, які закуповуються за кошти держбюджету.

Також парламентарі мають розглянути проєкт постанови про організацію роботи Верховної Ради на період дії карантину та постанову про внесення змін до календарного плану роботи 3-ї сесії Ради.

Більшість народних обранців знаходяться у сесійній залі без медичних масок.

Доповнюється...

Альона Мазуренко, УП
Теми: Верховна Рада коронавірус Covid-2019 Кабінет міністрів


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