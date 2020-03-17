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Рада собралась внеочередно из-за коронавируса

Вторник, 17 марта 2020, 07:14
Рада собралась внеочередно из-за коронавируса

Утром во вторник Верховной Раде собрались 324 народных депутата, чтобы принять изменения в законодательстве для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Источник: заседание парламента

Детали: Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков открыл внеочередное пленарное заседание. В зале зарегистрировались 324 нардепа.

В повестке дня ВР 6 вопросов. В частности, проект закона, который направлен на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни, проект закона, который направлен на повышение доступности лекарственных средств, закупаемых лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения, проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс по повышению доступности лекарственных средств, которые закупаются за средства госбюджета.

Также парламентарии должны рассмотреть проект постановления об организации работы Верховной Рады на период действия карантина и постановление о внесении изменений в календарный план работы 3-й сессии Рады.

Большинство народных избранников находятся в сессионном зале без медицинских масок.

Что предшествовало: Кабинет министров во время заседания 16 марта принял решение о временной приостановке, железнодорожного, авиа и автобусного междугородного сообщений с 18 марта.

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.

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Ограничения не для всех. Чем отличается подготовка Украины к коронавирусу от других стран

Что делать в случае пандемии: коротко о чрезвычайном положении

Предыстория:

  • В мире наблюдается пандемия и быстрое распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-2019. Им заболели уже более 169 тысяч человек, более половины уже – за пределами Китая, с которого началась эпидемия. В мире умерли 6 513 человек, выздоровели 77 257 человек.
  • На вечер 16 марта в Украине зарегистрировано 7 случаев заражения коронавирусом. Одна женщина умерла. Два случая зарегистрировали в Киеве: студент, который контактировал с умершей и женщина, посещавшая французский курорт.
  • Остальные больные – в Черновицкой области.
  • Также в инфекционном отделении Черновицкой областной больнице скончалась женщина, которая находилась на лечении с подозрением на COVID-19.

Алена Мазуренко, УП
Темы: Верховная РадакоронавирусCovid-2019Кабинет министров
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