Рада собралась внеочередно из-за коронавируса

Утром во вторник Верховной Раде собрались 324 народных депутата, чтобы принять изменения в законодательстве для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Источник: заседание парламента

Детали: Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков открыл внеочередное пленарное заседание. В зале зарегистрировались 324 нардепа.

В повестке дня ВР 6 вопросов. В частности, проект закона, который направлен на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни, проект закона, который направлен на повышение доступности лекарственных средств, закупаемых лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения, проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс по повышению доступности лекарственных средств, которые закупаются за средства госбюджета.

Также парламентарии должны рассмотреть проект постановления об организации работы Верховной Рады на период действия карантина и постановление о внесении изменений в календарный план работы 3-й сессии Рады.

Большинство народных избранников находятся в сессионном зале без медицинских масок.

Что предшествовало: Кабинет министров во время заседания 16 марта принял решение о временной приостановке, железнодорожного, авиа и автобусного междугородного сообщений с 18 марта.

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.

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