Рада собралась внеочередно из-за коронавируса
Утром во вторник Верховной Раде собрались 324 народных депутата, чтобы принять изменения в законодательстве для борьбы с коронавирусной инфекцией.
Источник: заседание парламента
Детали: Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков открыл внеочередное пленарное заседание. В зале зарегистрировались 324 нардепа.
В повестке дня ВР 6 вопросов. В частности, проект закона, который направлен на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни, проект закона, который направлен на повышение доступности лекарственных средств, закупаемых лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения, проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс по повышению доступности лекарственных средств, которые закупаются за средства госбюджета.
Также парламентарии должны рассмотреть проект постановления об организации работы Верховной Рады на период действия карантина и постановление о внесении изменений в календарный план работы 3-й сессии Рады.
Большинство народных избранников находятся в сессионном зале без медицинских масок.
Что предшествовало: Кабинет министров во время заседания 16 марта принял решение о временной приостановке, железнодорожного, авиа и автобусного междугородного сообщений с 18 марта.
Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.
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Ограничения не для всех. Чем отличается подготовка Украины к коронавирусу от других стран
Что делать в случае пандемии: коротко о чрезвычайном положении
Предыстория:
- В мире наблюдается пандемия и быстрое распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-2019. Им заболели уже более 169 тысяч человек, более половины уже – за пределами Китая, с которого началась эпидемия. В мире умерли 6 513 человек, выздоровели 77 257 человек.
- На вечер 16 марта в Украине зарегистрировано 7 случаев заражения коронавирусом. Одна женщина умерла. Два случая зарегистрировали в Киеве: студент, который контактировал с умершей и женщина, посещавшая французский курорт.
- Остальные больные – в Черновицкой области.
- Также в инфекционном отделении Черновицкой областной больнице скончалась женщина, которая находилась на лечении с подозрением на COVID-19.