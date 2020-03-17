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Укрзалізниця максимально подовжить потяги, щоб усі доїхали в останній день

Вівторок, 17 березня 2020, 12:13

17 березня потяги "Укрзалізниці" відправлятимуться у рейси з максимальною кількістю вагонів, щоб якомога більше людей могли повернутися додому.

Джерело: пресслужба УЗ у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Укрзалізниця фіксує збільшення продажу квитків на поїзди, що відправляють сьогодні в рейс. Ми розуміємо, як важливо пасажирам дістатися домівок. Тому сьогодні поїзди відправлятимуться з максимальною кількістю вагонів".

Деталі: У пресслужбі повідомили, що з 12:00 18 березня усі залізничні вокзали будуть закриті для відвідувачів, працюватимуть лише залізничні каси на повернення квитків.

На вокзали запускатимуться одночасно групи людей – не більше 10 осіб.

17 березня для зменшення черг до залізничних кас Укрзалізниця обіцяє відкрити їх максимальну кількість на усіх вокзалах країни.

В УЗ нагадали, кошти в повному обсязі за невикористані квитки можна повернути впродовж місяця з дати скасування поїзда, і закликали пасажирів за можливості не поспішати на вокзали повертати квитки, щоб не піддавати своє життя загрозі, перебуваючи в натовпі.   

Що було раніше: Кабінет міністрів під час засідання 16 березня ухвалив рішення щодо тимчасового припинення залізничного, авіа та автобусного міжміського сполучень з 18 березня.  

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Обмеження не для всіх. Чим відрізняється підготовка України до коронавірусу від інших країн

Що робити у разі пандемії: коротко про надзвичайний стан

Передісторія

  • У світі спостерігається пандемія і швидке поширення коронавірусу SARS-CoV-2, що викликає захворювання COVID-2019. Ним занедужали вже понад 169 тисяч людей, більше половини вже – поза Китаєм, із якого почалася епідемія. У світі померли 6 513 осіб, одужали 77 257 осіб.
  • На вечір 16 березня в Україні зареєстровано 7 випадків зараження коронавірусом. Одна жінка померла. Два випадки зареєстрували у Києві: студент, який контактував із померлою, та жінка, що відвідувала французький курорт. 
  • Решта хворих – у Чернівецькій області.
  • Також у інфекційному відділені Чернівецької обласної лікарні померла жінка, яка перебувала на лікуванні із підозрою на COVID-19.
  • Через загрозу поширення коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня. 

Ірина Балачук, УП
Теми: Укрзалізницякоронавірускарантин
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