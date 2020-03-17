Укрзализныця максимально удлинит поезда, чтобы все доехали в последний день

17 марта поезда "Укрзализныци" будут отправляться в рейсы с максимальным количеством вагонов, чтобы как можно больше людей могли вернуться домой.

Источник: пресс-служба УЗ в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Укрзализныця фиксирует увеличение продаж билетов на поезда, которые отправляют сегодня в рейс. Мы понимаем, как важно пассажирам добраться домой. Поэтому сегодня поезда будут отправляться с максимальным количеством вагонов".

Детали: В пресс-службе сообщили, что с 12:00 18 марта все железнодорожные вокзалы будут закрыты для посетителей, будут работать только железнодорожные кассы на возврат билетов.

На вокзалы будут запускаться одновременно группы людей – не более 10 человек.

17 марта для уменьшения очередей к железнодорожным кассам Укрзализныця обещает открыть их максимальное количество на всех вокзалах страны.

В УЗ напомнили, что средства в полном объеме за неиспользованные билеты можно вернуть в течение месяца с даты отмены поезда, и призвали пассажиров по возможности не спешить на вокзалы возвращать билеты, чтобы не подвергать свою жизнь опасности, находясь в толпе.

Что было раньше: Кабинет министров во время заседания 16 марта принял решение о временной приостановке железнодорожного, авиа и автобусного междугородного сообщений с 18 марта.

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