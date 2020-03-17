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Укрзализныця максимально удлинит поезда, чтобы все доехали в последний день

Вторник, 17 марта 2020, 12:13

17 марта поезда "Укрзализныци" будут отправляться в рейсы с максимальным количеством вагонов, чтобы как можно больше людей могли вернуться домой.

Источник: пресс-служба УЗ в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Укрзализныця фиксирует увеличение продаж билетов на поезда, которые отправляют сегодня в рейс. Мы понимаем, как важно пассажирам добраться домой. Поэтому сегодня поезда будут отправляться с максимальным количеством вагонов".

Детали: В пресс-службе сообщили, что с 12:00 18 марта все железнодорожные вокзалы будут закрыты для посетителей, будут работать только железнодорожные кассы на возврат билетов.

На вокзалы будут запускаться одновременно группы людей – не более 10 человек.

17 марта для уменьшения очередей к железнодорожным кассам Укрзализныця обещает открыть их максимальное количество на всех вокзалах страны.

В УЗ напомнили, что средства в полном объеме за неиспользованные билеты можно вернуть в течение месяца с даты отмены поезда, и призвали пассажиров по возможности не спешить на вокзалы возвращать билеты, чтобы не подвергать свою жизнь опасности, находясь в толпе.

Что было раньше: Кабинет министров во время заседания 16 марта принял решение о временной приостановке железнодорожного, авиа и автобусного междугородного сообщений с 18 марта.

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Ограничения не для всех. Чем отличается подготовка Украины к коронавирусу от других стран

Что делать в случае пандемии: коротко о чрезвычайном положении

Предыстория:

  • В мире наблюдается пандемия и быстрое распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-2019. Им заболели уже более 169 тысяч человек, более половины уже – за пределами Китая, с которого началась эпидемия. В мире умерли 6 513 человек, выздоровели 77 257 человек.
  • На вечер 16 марта в Украине зарегистрировано 7 случаев заражения коронавирусом. Одна женщина умерла. Два случая зарегистрировали в Киеве: студент, который контактировал с умершей, и женщина, посещавшая французский курорт.
  • Остальные больные – в Черновицкой области.
  • Также в инфекционном отделении Черновицкой областной больнице скончалась женщина, которая находилась на лечении с подозрением на COVID-19.
  • Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.

Ирина Балачук, УП

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Темы: Укрзализныцякоронавирускарантин
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