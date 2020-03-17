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У КМДА розповіли, як возитимуть на роботу працівників важливих підприємств

Вівторок, 17 березня 2020, 15:46
У КМДА розповіли, як возитимуть на роботу працівників важливих підприємств

Працівників стратегічно важливих для столиці підприємств мають перевозити до робочого місця у період карантину спецтранспортом.

Джерело: перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник, брифінг КМДА

Пряма мова: "Виключно ті люди, яким потрібно добратися на роботу мають користуватися громадським транспортом.

Крім того, працівників підприємств, які мають працювати у надзвичайному режимі – це оборонна промисловість, харчова промисловість, водоканали, стратегічні підприємства, "Київтеплоенерго", для них будуть розроблені спеціальні маршрути для підвезення таких працівників до робочого місця з дотриманням всіх норм санітарної та епідеміологічної безпеки".

Деталі: Водночас, Поворозник додав, що транспортування працівників до місця роботи – відповідальність керівників підприємств, для цього відпрацьовується логістика, аби вони працювали без збоїв.

За його словами, рух наземного громадського транспорту у Києві не змінюється. Поворозник сподівається, що переважній кількості киян не знадобляться послуги транспорту.

Крім того, у громадський транспорт не будуть пускати пасажирів без медичних масок, а контролювати кількість людей у транспорті буде водій та/або поліція.

Він додав, що місцеві держоргани з 18 березня будуть працювати віддалено.

Від 23.00 17 березня у столиці закривають метро, а почне працювати київський метрополітен з 6 ранку 3 квітня.

У Києві мають закрити всі торгово-розважальні комплекси, кафе, ресторани і тд.

Що було раніше: Рішенням влади у зв’язку з карантином, міські перевезення можуть здійснюватися у режимі "до 10 осіб" у маршрутних таксі, тролейбусах/автобусах/трамваях.

Знати більше: Від 15 до 68 мільйонів загиблих від коронавірусу. Як виглядають прогнози вчених

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Передісторія:

  • У світі оголошенапандемія нового коронавірусу, що проявився у Китаї наприкінці 2019 року та отримав назву SARS-CoV-2.
  • Станом на ранок 17 березня усього у світі зареєстрували 182 406 випадків зараження коронавірусом. Від спричинених вірусом ускладнень померли 7154 людини. Разом з тим 79 433 особи вилікувались.
  • З16 березня місцева влада України почала запроваджувати жорсткий карантин у містах та містечках, щоб уникнути поширення коронавірусної інфекції. Закривають усі заклади, крім продуктових магазинів, аптек та заправок.
  • Для протидії поширенню коронавірусу SARS-CoV-2 на пропозицію президента уряд ухвалив рішення заборонити регулярні та нерегулярніперевезення пасажирів транспортом у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученні. Як мінімум до 3 квітня закривається також метрополітен у КиєвіХаркові та Дніпрі.

Альона Мазуренко, УП
Теми: транспорткарантинКиївкоронавірусКМДА
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