У КМДА розповіли, як возитимуть на роботу працівників важливих підприємств

Працівників стратегічно важливих для столиці підприємств мають перевозити до робочого місця у період карантину спецтранспортом.

Джерело: перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник, брифінг КМДА

Пряма мова: "Виключно ті люди, яким потрібно добратися на роботу мають користуватися громадським транспортом.

Крім того, працівників підприємств, які мають працювати у надзвичайному режимі – це оборонна промисловість, харчова промисловість, водоканали, стратегічні підприємства, "Київтеплоенерго", для них будуть розроблені спеціальні маршрути для підвезення таких працівників до робочого місця з дотриманням всіх норм санітарної та епідеміологічної безпеки".

Деталі: Водночас, Поворозник додав, що транспортування працівників до місця роботи – відповідальність керівників підприємств, для цього відпрацьовується логістика, аби вони працювали без збоїв.

За його словами, рух наземного громадського транспорту у Києві не змінюється. Поворозник сподівається, що переважній кількості киян не знадобляться послуги транспорту.

Крім того, у громадський транспорт не будуть пускати пасажирів без медичних масок, а контролювати кількість людей у транспорті буде водій та/або поліція.

Він додав, що місцеві держоргани з 18 березня будуть працювати віддалено.

Від 23.00 17 березня у столиці закривають метро, а почне працювати київський метрополітен з 6 ранку 3 квітня.

У Києві мають закрити всі торгово-розважальні комплекси, кафе, ресторани і тд.

Що було раніше: Рішенням влади у зв’язку з карантином, міські перевезення можуть здійснюватися у режимі "до 10 осіб" у маршрутних таксі, тролейбусах/автобусах/трамваях.

Знати більше: Від 15 до 68 мільйонів загиблих від коронавірусу. Як виглядають прогнози вчених

Україна оголосила карантин через коронавірус. Все, що варто знати

Що робити, якщо ви запідозрили у себе коронавірус. Алгоритм дій

Що треба знати про новий коронавірус: поширення, симптоми, небезпека, лікування

Передісторія: