В КГГА рассказали, как будут возить на работу работников важных предприятий
Работников стратегически важных для столицы предприятий должны перевозить до рабочего места в период карантина спецтранспортом.
Источник: первый заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник, брифинг КГГА
Прямая речь: "Только те люди, которым нужно добраться на работу должны пользоваться общественным транспортом.
Кроме того работников предприятий, которые должны работать в чрезвычайном режиме - это оборонная промышленность, пищевая промышленность, водоканалы, стратегические предприятия, "Киевтеплоэнерго", для них будут разработаны специальные маршруты для подвоза таких работников к рабочему месту с соблюдением всех норм санитарной и эпидемиологической безопасности" .
Детали: В то же время, Поворозник добавил, что транспортировка работников к месту работы - ответственность руководителей предприятий, для этого отрабатывается логистика, чтобы эти предприятия работали без сбоев.
По его словам, движение наземного общественного транспорта не меняется. Поворозник надеется, что подавляющему количеству киевлян не понадобятся услуги общественного транспорта.
Кроме того, в маршрутки не будут пускать пассажиров без медицинских масок, а контролировать количество людей в транспорте будет водитель и/или полиция.
Он добавил, что местные госорганы с 18 марта будут работать удаленно.
От 23.00 17 марта в столице закрывают метро, а начнет работу киевский метрополитен с 6 утра 3 апреля.
В Киеве должны закрыть все торгово-развлекательные комплексы, кафе, рестораны и тд.
Что было раньше: Решением властей в связи с карантином, городские перевозки могут осуществляться в режиме "до 10 человек" в маршрутных такси, троллейбусах/автобусах/трамваях.
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Что делать в случае пандемии: коротко о чрезвычайном положении
Предыстория:
- Сейчас в мире наблюдается пандемия и быстрое распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-2019.
- По состоянию на утро 17 марта всего в мире зарегистрировали 182 406 случаев заражения коронавирусом. От вызванных вирусом осложнений умерли 7154 человека. Вместе с тем вылечились 79433 человека.
- С 16 марта местные власти Украины начали вводить жесткий карантин в городах и городках, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции. Закрывают все заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок.
- Для противодействия распространению коронавируса SARS-CoV-2 на предложение президента правительство приняло решение запретить регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров транспортом в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении. Как минимум до 3 апреля закрывается также метрополитен в Киеве, Харькове и Днипре.