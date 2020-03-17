В КГГА рассказали, как будут возить на работу работников важных предприятий

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Вторник, 17 марта 2020, 16:46

Работников стратегически важных для столицы предприятий должны перевозить до рабочего места в период карантина спецтранспортом.

Источник: первый заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник, брифинг КГГА

Прямая речь: "Только те люди, которым нужно добраться на работу должны пользоваться общественным транспортом.

Кроме того работников предприятий, которые должны работать в чрезвычайном режиме - это оборонная промышленность, пищевая промышленность, водоканалы, стратегические предприятия, "Киевтеплоэнерго", для них будут разработаны специальные маршруты для подвоза таких работников к рабочему месту с соблюдением всех норм санитарной и эпидемиологической безопасности" .

Детали: По его словам, движение наземного общественного транспорта не меняется. Поворозник надеется, что подавляющему количеству киевлян не понадобятся услуги общественного транспорта.

Кроме того, в маршрутки не будут пускать пассажиров без медицинских масок, а контролировать количество людей в транспорте будет водитель и/или полиция.

Он добавил, что местные госорганы с 18 марта будут работать удаленно.

От 23.00 17 марта в столице закрывают метро, а начнет работу киевский метрополитен с 6 утра 3 апреля.

В Киеве должны закрыть все торгово-развлекательные комплексы, кафе, рестораны и тд.

Что было раньше: Решением властей в связи с карантином, городские перевозки могут осуществляться в режиме "до 10 человек" в маршрутных такси, троллейбусах/автобусах/трамваях.

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Предыстория:

  • Сейчас в мире наблюдается пандемия и быстрое распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-2019. 
  • По состоянию на утро 17 марта всего в мире зарегистрировали 182 406 случаев заражения коронавирусом. От вызванных вирусом осложнений умерли 7154 человека. Вместе с тем вылечились 79433 человека. 
  • С 16 марта местные власти Украины начали вводить жесткий карантин в городах и городках, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции. Закрывают все заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок. 
  • Для противодействия распространению коронавируса SARS-CoV-2 на предложение президента правительство приняло решение запретить регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров транспортом в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении. Как минимум до 3 апреля закрывается также метрополитен в КиевеХарькове и Днипре.

Алена Мазуренко, УП


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