В КГГА рассказали, как будут возить на работу работников важных предприятий

Работников стратегически важных для столицы предприятий должны перевозить до рабочего места в период карантина спецтранспортом.

Источник: первый заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник, брифинг КГГА

Прямая речь: "Только те люди, которым нужно добраться на работу должны пользоваться общественным транспортом.

Кроме того работников предприятий, которые должны работать в чрезвычайном режиме - это оборонная промышленность, пищевая промышленность, водоканалы, стратегические предприятия, "Киевтеплоэнерго", для них будут разработаны специальные маршруты для подвоза таких работников к рабочему месту с соблюдением всех норм санитарной и эпидемиологической безопасности" .

Детали: В то же время, Поворозник добавил, что транспортировка работников к месту работы - ответственность руководителей предприятий, для этого отрабатывается логистика, чтобы эти предприятия работали без сбоев.

По его словам, движение наземного общественного транспорта не меняется. Поворозник надеется, что подавляющему количеству киевлян не понадобятся услуги общественного транспорта.

Кроме того, в маршрутки не будут пускать пассажиров без медицинских масок, а контролировать количество людей в транспорте будет водитель и/или полиция.

Он добавил, что местные госорганы с 18 марта будут работать удаленно.

От 23.00 17 марта в столице закрывают метро, а начнет работу киевский метрополитен с 6 утра 3 апреля.

В Киеве должны закрыть все торгово-развлекательные комплексы, кафе, рестораны и тд.

Что было раньше: Решением властей в связи с карантином, городские перевозки могут осуществляться в режиме "до 10 человек" в маршрутных такси, троллейбусах/автобусах/трамваях.

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