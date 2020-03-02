У Кривому Розі зайнявся автобус: двоє постраждалих
Двоє чоловіків постраждали внаслідок займання у службовому автобусі у Кривому Розі.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій Дніпропетровській області
Дослівно: "2 березня о 01:28 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про займання службового автобусу на мікрорайоні 5-й Зарічний Покровського району міста Кривий Ріг".
Деталі: Рятувальники, що прибули на місце, встановили, що пожежа в салоні "ЛАЗ" виникла під час руху.
Всередині автотранспорту знаходився водій та три пасажири, які самостійно покинули автобус до прибуття пожежно-рятувального підрозділу.
Внаслідок займання 2 чоловіків (водій, 1960 року народження, та пасажир автобусу, 1979 року народження) отримали термічні опіки верхніх кінцівок та обличчя. Їх доправили до лікарні.
Службовий автобус вогонь знищив.