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У Кривому Розі зайнявся автобус: двоє постраждалих

Понеділок, 2 березня 2020, 08:39
У Кривому Розі зайнявся автобус: двоє постраждалих

Двоє чоловіків постраждали внаслідок займання у службовому автобусі у Кривому Розі.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій Дніпропетровській області

Дослівно: "2 березня о 01:28 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про займання службового автобусу на мікрорайоні 5-й Зарічний Покровського району міста Кривий Ріг".

Деталі: Рятувальники, що прибули на місце, встановили, що пожежа в салоні "ЛАЗ" виникла під час руху.

Всередині автотранспорту знаходився водій та три пасажири, які самостійно покинули автобус до прибуття пожежно-рятувального підрозділу. 

Внаслідок займання 2 чоловіків (водій, 1960 року народження, та пасажир автобусу, 1979 року народження) отримали термічні опіки верхніх кінцівок та обличчя. Їх доправили до лікарні.

Службовий автобус вогонь знищив.

Українська правда

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Теми: Дніпропетровська областьпожежа
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