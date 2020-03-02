У Кривому Розі зайнявся автобус: двоє постраждалих

1148 переглядів
Понеділок, 2 березня 2020, 09:39

Двоє чоловіків постраждали внаслідок займання у службовому автобусі у Кривому Розі.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій Дніпропетровській області

Дослівно: "2 березня о 01:28 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про займання службового автобусу на мікрорайоні 5-й Зарічний Покровського району міста Кривий Ріг".

Деталі: Рятувальники, що прибули на місце, встановили, що пожежа в салоні "ЛАЗ" виникла під час руху.

Всередині автотранспорту знаходився водій та три пасажири, які самостійно покинули автобус до прибуття пожежно-рятувального підрозділу. 

Внаслідок займання 2 чоловіків (водій, 1960 року народження, та пасажир автобусу, 1979 року народження) отримали термічні опіки верхніх кінцівок та обличчя. Їх доправили до лікарні.

Службовий автобус вогонь знищив.

Українська правда
Теми: Дніпропетровська область пожежа


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Дніпропетровські шахраї вигадали ноу-хау: побутовим газом заправляли автівки 13 лютого 2020, 14:21
Через отрутохімікати у воді закрили школи й дитсадки у місті на Дніпропетровщині 10 лютого 2020, 15:24
Рятувальники витягнули зі ставка позашляховик з 4 загиблими 13 січня 2020, 10:43
Усі новини
Головні новини
КС РОЗГЛЯДАТИМЕ ЗАКОННІСТЬ ЛЮСТРАЦІЇ НАПЕРЕДОДНІ КАДРОВИХ ПИТАНЬ У РАДІ
Український консул прибув до затриманого у Греції екснардепа Мельничука
У середу Рада може призначити 4 нових міністрів – джерело
У Китаї покращилась якість повітря — NASA
Усі новини
поради

Як правильно почистити пензлі для макіяжу?

дослідження

Чоловіки більш схильні до серцевого нападу

Досвід

Протанцювати життя: три теплі історії бабусь