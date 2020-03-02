Генпрокурор про справу Шеремета: Озвучити результати роботи поки не можемо

Робота з розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета активно ведеться, але поки немає інформації, яку можна розголосити, заявив генпрокурор Руслан Рябошапка.

Джерело: коментар генпрокурора в понеділок журналістам у Києві, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Рябошапки: "З того, про що можна публічно сказати, поки нічого. Робота ведеться, ведеться активно, наші прокурори постійно працюють зі слідчими з Національної поліції, але з того, що можна було б публічно озвучити, поки нічого немає".

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