Павловський не дав обіцяних свідчень про організаторів нападу на Гандзюк – Трепак

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Неділя, 22 березня 2020, 00:52

Заступник генерального прокурора Віктор Трепак каже, що Ігор Павловський, один з фігурантів справи про напад на херсонську активістка Катерина Гандзюк, порушив умови угоди зі слідством і не дав свідчення про організаторів злочину.

Джерело: інтерв'ю Трепака "Дзеркалу тижня"

Пряма мова: "Особа (Павловський – УП)... в свій час уклала угоду зі слідством про визнання винуватості у заздалегідь не обіцяному приховування нападу на Катерину Гандзюк, а в обмін обіцяло дати в суді правдиві викривальний свідчення про замовників і організаторів нападу на неї .

Але в подальшому свою процесуальну обіцянку не виконало. Це дає підстави прокурорам для відповідного юридичного реагування… 

Ця умова угоди, укладеної з ним прокурором ГПУ за часів Юрія Луценка".

Деталі: Трепак нагадав розповів, що триває слідство також в іншій справі – про створення і діяльність злочинної організації, що здійснюла тяжкі та особливо тяжкі насильницькі дії на території Херсонської області.

Павловського підозрюють в організації цієї угруповання.

Передісторія:

  • 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на активістку Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а за 3 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.
  • 6 червня 2019 року, після того як 5 обвинувачених у виконанні злочину визнали свою провину та пішли на угоду зі слідством, суд виніс їм вироки.
  • За версією друзів Гандзюк, посередником між виконавцями злочину та замовником начебто був Ігор Павловський з кличкою "Собака" – на той момент помічник народного депутата від Блоку Петра Порошенка Миколи Паламарчука.
  • Правоохоронці обвинувачують Павловського у приховуванні злочину. Він пішов на угоду зі слідством, справу передали до суду для затвердження цієї угоди. Однак чоловік регулярно не приходив до суду.
  • 20 січня 2020 року, Павловського знову затримали та заарештували, але вже в іншій справі. Йому повідомили про підозру у керуванні злочинною організацією, яка "вчиняла у Херсонській області насильницькі дії щодо громадян та підпали їхнього майна з метою залякування та припинення громадської діяльності".

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Українська правда
Теми: напад на Гандзюк Офіс президента


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