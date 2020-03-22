Павловський не дав обіцяних свідчень про організаторів нападу на Гандзюк – Трепак

Заступник генерального прокурора Віктор Трепак каже, що Ігор Павловський, один з фігурантів справи про напад на херсонську активістка Катерина Гандзюк, порушив умови угоди зі слідством і не дав свідчення про організаторів злочину.

Джерело: інтерв'ю Трепака "Дзеркалу тижня"

Пряма мова: "Особа (Павловський – УП)... в свій час уклала угоду зі слідством про визнання винуватості у заздалегідь не обіцяному приховування нападу на Катерину Гандзюк, а в обмін обіцяло дати в суді правдиві викривальний свідчення про замовників і організаторів нападу на неї .

Але в подальшому свою процесуальну обіцянку не виконало. Це дає підстави прокурорам для відповідного юридичного реагування…

Ця умова угоди, укладеної з ним прокурором ГПУ за часів Юрія Луценка".

Деталі: Трепак нагадав розповів, що триває слідство також в іншій справі – про створення і діяльність злочинної організації, що здійснюла тяжкі та особливо тяжкі насильницькі дії на території Херсонської області.

Павловського підозрюють в організації цієї угруповання.

Передісторія:

31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на активістку Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а за 3 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.

6 червня 2019 року, після того як 5 обвинувачених у виконанні злочину визнали свою провину та пішли на угоду зі слідством, суд виніс їм вироки.

За версією друзів Гандзюк, посередником між виконавцями злочину та замовником начебто був Ігор Павловський з кличкою "Собака" – на той момент помічник народного депутата від Блоку Петра Порошенка Миколи Паламарчука.

Правоохоронці обвинувачують Павловського у приховуванні злочину. Він пішов на угоду зі слідством, справу передали до суду для затвердження цієї угоди. Однак чоловік регулярно не приходив до суду.

20 січня 2020 року, Павловського знову затримали та заарештували, але вже в іншій справі. Йому повідомили про підозру у керуванні злочинною організацією, яка "вчиняла у Херсонській області насильницькі дії щодо громадян та підпали їхнього майна з метою залякування та припинення громадської діяльності".

Знати більше: Справа Гандзюк. Версії вбивства, "відставка" Луценка і мовчання Авакова

Журналісти показали реконструкцію подій нападу на Гандзюк

Справа Гандзюк у прізвищах. Кого покарали за смерть активістки