Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Павловський не дав обіцяних свідчень про організаторів нападу на Гандзюк – Трепак

Субота, 21 березня 2020, 23:52

Заступник генерального прокурора Віктор Трепак каже, що Ігор Павловський, один з фігурантів справи про напад на херсонську активістка Катерина Гандзюк, порушив умови угоди зі слідством і не дав свідчення про організаторів злочину.

Джерело: інтерв'ю Трепака "Дзеркалу тижня"

Пряма мова: "Особа (Павловський – УП)... в свій час уклала угоду зі слідством про визнання винуватості у заздалегідь не обіцяному приховування нападу на Катерину Гандзюк, а в обмін обіцяло дати в суді правдиві викривальний свідчення про замовників і організаторів нападу на неї .

Але в подальшому свою процесуальну обіцянку не виконало. Це дає підстави прокурорам для відповідного юридичного реагування… 

Ця умова угоди, укладеної з ним прокурором ГПУ за часів Юрія Луценка".

Деталі: Трепак нагадав розповів, що триває слідство також в іншій справі – про створення і діяльність злочинної організації, що здійснюла тяжкі та особливо тяжкі насильницькі дії на території Херсонської області.

Павловського підозрюють в організації цієї угруповання.

Передісторія:

  • 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на активістку Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а за 3 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.
  • 6 червня 2019 року, після того як 5 обвинувачених у виконанні злочину визнали свою провину та пішли на угоду зі слідством, суд виніс їм вироки.
  • За версією друзів Гандзюк, посередником між виконавцями злочину та замовником начебто був Ігор Павловський з кличкою "Собака" – на той момент помічник народного депутата від Блоку Петра Порошенка Миколи Паламарчука.
  • Правоохоронці обвинувачують Павловського у приховуванні злочину. Він пішов на угоду зі слідством, справу передали до суду для затвердження цієї угоди. Однак чоловік регулярно не приходив до суду.
  • 20 січня 2020 року, Павловського знову затримали та заарештували, але вже в іншій справі. Йому повідомили про підозру у керуванні злочинною організацією, яка "вчиняла у Херсонській області насильницькі дії щодо громадян та підпали їхнього майна з метою залякування та припинення громадської діяльності".

Знати більше: Справа Гандзюк. Версії вбивства, "відставка" Луценка і мовчання Авакова

Журналісти показали реконструкцію подій нападу на Гандзюк

Справа Гандзюк у прізвищах. Кого покарали за смерть активістки

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: напад на ГандзюкОфіс президента
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Усі новини...
напад на Гандзюк
Справа Каті Гандзюк. Феномен громадянського суспільства
Суд виніс вирок організаторам вбивства Гандзюк: Мангер і Левін отримали по 10 років
Суд оголосить вирок у справі Гандзюк після 20 червня
Останні новини
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
У Києві й двох областях тривога через ракетну небезпеку
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
08:16
фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна
08:04
Захисники за добу ліквідували 1300 окупантів і 10 танків
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
Усі новини...
Реклама: