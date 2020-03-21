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Павловский не дал обещанных показаний на организаторов нападения на Гандзюк – Трепак

Суббота, 21 марта 2020, 23:52

Заместитель генерального прокурора Виктор Трепак говорит, що Игорь Павловский, один из фигурантов дела о нападении на херсонскую активистку Катерину Гандзюк, нарушил условия сделки со следствием и не дал показания об организаторах преступления.

Источник: интервью Трепака "Зеркалу недели" 

Прямая речь: "Лицо (Павловский – УП)... в свое время заключило соглашение со следствием о признании виновности в заранее не обещанном сокрытии нападения на Екатерину Гандзюк, а в обмен обещало дать в суде правдивые разоблачительные показания о заказчиках и организаторах нападения на нее.

Но в дальнейшем свое процессуальное обещание не выполнило. Это дает основания прокурорам для соответствующего юридического реагирования… 

Это условие соглашения, заключенного с ним прокурором ГПУ во времена Юрия Луценко".

Детали: Трепак напомнил рассказал, что идет следствие также в другом деле – о создании и деятельности преступной организации, совершавшей тяжкие и особо тяжкие насильственные действия на территории Херсонской области. 

Павловского подозревают в организации этой группировки.

Предыстория:

  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на активистку Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больнице после многих операций.
  • 6 июня 2019 года, после того как 5 обвиняемых в исполнении преступления признали свою вину и пошли на сделку со следствием, суд вынес им приговоры.
  • По версии друзей Гандзюк, посредником между исполнителями преступления и заказчиком якобы был Игорь Павловский по кличке "Собака" – на тот момент помощник народного депутата от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука.
  • Правоохранители обвиняют Павловского в сокрытии преступления. Он пошел на сделку со следствием, дело передали в суд для утверждения этого соглашения. Однако мужчина регулярно не являлся в суд.
  • 20 января 2020 года, Павловского снова задержали и арестовали, но уже по другому делу. Ему сообщили о подозрении в управлении преступной организацией, которая "совершала в Херсонской области насильственные действия в отношении граждан и поджоги их имущества с целью запугивания и прекращения общественной деятельности".

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Украинская правда

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Темы: нападение на ГандзюкОфис президента
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