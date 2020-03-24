Мінські угоди: у "Слузі народу" заявили, що терористів "хочуть усунути від процесу"

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Вівторок, 24 березня 2020, 08:25

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура запевняє, що тези про розкол у "Слузі народу" чи "повстання" депутатів не відповідають дійсності, фракція лишається пропрезидентською, суперечок щодо програми партії немає, а розбіжності є лише в окремих питаннях.

Джерело: коментар Качури для "Радіо Свобода" після заяви соратниці Єлизавети Ясько

Деталі: Качура запевняє, що не існує конфлікту між його колегами з фракції та головою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

За його словами, частина депутатів різко відреагували на документ щодо змін у процесі мінських перегорів лише тому, що дізналися про нього раніше, ніж відбулася зустріч із Єрмаком.

Пряма мова: "Злили в інтернет на кілька днів раніше запланованої зустрічі. Це викликало шквал емоцій з боку окремих наших народних депутатів через те, що це стало для них несподіванкою. Тому і клалася ситуація, що звернення опублікували.

Потім, коли ми зустрілися з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, – я був у числі депутатів, які були присутні, десь 15 депутатів було, – він пояснив логіку усього документа. Він розповів свою стратегію: що за чим буде відбуватися, зради там немає, що ніхто за стіл переговорів не буде садити терористичні організації.

Їх взагалі хочуть усунути від цього процесу і замінити нормальними українськими громадянами як на підконтрольній, так і на непідконтрольній території, які користуються повагою.

І Росія, як раніше лишається стороною переговорів.

Багато хто з тих депутатів, які критично ставилися до цього, потім сказали, що підтримують. Можливо ще хтось при своїй думці залишився, але діалог відбувся. І це було не однобічно. Тобто ми маємо лише певні комунікаційні проблеми. А проблеми розколу на групи немає".

Знати більше: Фракція напіврозпаду. Хто і чому у "Слузі народу" влаштував "мінський  демарш" Єрмаку

Передісторія:

  • ЗМІ повідомили, що 11 березня у Мінську домовилися, що 25 березня Тристороння контактна група з урегулювання конфлікту на Донбасі підпише заснування Консультативної ради за участі представників окремих районів Донецької й Луганської областей (ОРДЛО). Цьому мали передувати консультації з представниками ОБСЄ, Франції та Німеччини.
  • Ідея "Консультативної ради" викликала обурення у партії "Слуга народу". 60 нардепів фракції виступили із заявою проти створення консультативної ради в ТКГ за участі представників ОРДЛО.
  • Керівник Офісу президента Андрій Єрмак мусив зустрітися з народним депутатами – і йому нібито вдалося заспокоїти незгодних. Хоча за іншою версією, були крики і взаємні "наїзди", але мало конструктиву.
  • Однак депутатка і голова української делегації у ПАРЄ Єлизавета Ясько назвала нові мінські домовленості Єрмака "російською пасткою" та закликала владу України не підписувати документ про створення Консультативної ради з представниками ОРДЛО.

Теми: Мінські угоди Донбас ОРДЛО Андрій Єрмак Слуга народу


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