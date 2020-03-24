Мінські угоди: у "Слузі народу" заявили, що терористів "хочуть усунути від процесу"

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура запевняє, що тези про розкол у "Слузі народу" чи "повстання" депутатів не відповідають дійсності, фракція лишається пропрезидентською, суперечок щодо програми партії немає, а розбіжності є лише в окремих питаннях.

Джерело: коментар Качури для "Радіо Свобода" після заяви соратниці Єлизавети Ясько

Деталі: Качура запевняє, що не існує конфлікту між його колегами з фракції та головою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

За його словами, частина депутатів різко відреагували на документ щодо змін у процесі мінських перегорів лише тому, що дізналися про нього раніше, ніж відбулася зустріч із Єрмаком.

Пряма мова: "Злили в інтернет на кілька днів раніше запланованої зустрічі. Це викликало шквал емоцій з боку окремих наших народних депутатів через те, що це стало для них несподіванкою. Тому і склалася ситуація, що звернення опублікували.

Потім, коли ми зустрілися з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, – я був у числі депутатів, які були присутні, десь 15 депутатів було, – він пояснив логіку усього документа. Він розповів свою стратегію: що за чим буде відбуватися, зради там немає, що ніхто за стіл переговорів не буде садити терористичні організації.

Їх взагалі хочуть усунути від цього процесу і замінити нормальними українськими громадянами як на підконтрольній, так і на непідконтрольній території, які користуються повагою.

І Росія, як раніше лишається стороною переговорів.

Багато хто з тих депутатів, які критично ставилися до цього, потім сказали, що підтримують. Можливо ще хтось при своїй думці залишився, але діалог відбувся. І це було не однобічно. Тобто ми маємо лише певні комунікаційні проблеми. А проблеми розколу на групи немає".

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