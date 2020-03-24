Минские соглашения: в "Слуге народа" заявили, что террористов "хотят отстранить от процесса"

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура уверяет, что тезисы о расколе в "Слуге народа" или "восстании" депутатов не соответствуют действительности, фракция остается пропрезидентской, споров о программе партии нет, а расхождения есть лишь в отдельных вопросах.

Источник: комментарий Качуры для "Радио Свобода" после заявления соратницы Елизаветы Ясько

Детали: Качура уверяет, что не существует конфликта между его коллегами из фракции и главой Офиса президента Андреем Ермаком.

По его словам, часть депутатов резко отреагировали на документ об изменениях в процессе минских переговоров только потому, что узнали о нем раньше, чем состоялась встреча с Ермаком.

Прямая речь: "Слили в интернет на несколько дней раньше запланированной встречи. Это вызвало шквал эмоций со стороны отдельных наших народных депутатов из-за того, что это стало для них неожиданностью. Поэтому и сложилась ситуация, что обращение опубликовали.

Потом, когда мы встретились с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, – я был в числе депутатов, которые присутствовали, около 15 депутатов было, – он объяснил логику всего документа. Он рассказал свою стратегию: что за чем будет происходить, предательства ("зрады") там нет, никто за стол переговоров не будет сажать террористические организации.

Их вообще хотят отстранить от этого процесса и заменить нормальными украинскими гражданами как на подконтрольной, так и на неподконтрольной территории, которые пользуются уважением.

И Россия, как раньше, остается стороной переговоров.

Многие из тех депутатов, которые критически относились к этому, потом сказали, что поддерживают. Возможно еще кто-то при своем мнении остался, но диалог состоялся. И это было не односторонне. То есть мы имеем только определенные коммуникационные проблемы. А проблемы раскола на группы нет".

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