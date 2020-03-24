У поліції Києва вважають, що комендантська година допоможе запобігти мародерству

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Вівторок, 24 березня 2020, 20:30

Запровадження заборони на пересування по вулицях у нічний час допоможе не допустити фактів мародерства в столиці.

Джерело: начальник Головного управління Нацполіціі в Києві Андрій Крищенко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Оскільки підприємства і магазини закриті, злочинці можуть скористатися цим, може початися мародерство. І ось тут би стала у нагоді заборона виходу на вулицю в нічний час.

Тож посилення обмежувальних заходів вводиться не тільки для ізоляції людей, але також для того, щоб крива злочинності не поповзла вгору, адже безпека людей, профілактика та розкриття злочинів - це наші безпосередні обов'язки".

Деталі: При цьому Крищенко розповів, що в столиці криміногенна обстановка не змінилася у зв'язку з введенням обмежувальних заходів щодо запобігання коронавірусу.

Від УП: Закон дозволяє запроваджувати комендантську годину в умовах надзвичайного стану. Однак це не стосується надзвичайного стану, оголошеного через пандемію. У випадку природного характеру НС, комендантська година не передбачена – можливе хіба що обмеження свободи пересування по території.

Що було раніше: Глава МВС Арсен Аваков заявив, що на даному етапі для боротьби з епідемією коронавірусу не потрібно введення надзвичайного стану.

Питання про введення надзвичайного стану в Україні розділило оточення президента Володимира Зеленського на два умовні табори "за" і "проти".

Локомотивом у питанні введення надзвичайного стану виступає міністр охорони здоров'я Ілля Ємець, який з самого початку стоїть на позиціях жорсткого сценарію. Також таку цю ідею спочатку підтримував Аваков.

За Конституцією, режим надзвичайного стану запроваджує президент своїм указом, проте його має у дводенний термін затвердити Верховна Рада більшістю голосів.

Заступник голови фракції "Голос" Ярослав Железняк за підсумками засідання глав депутатських фракцій повідомив, що більшість фракцій виступили категорично проти введення надзвичайного стану в Україні.

Знати більше: Скільки хворих на COVID-19 в Україні та світі

Нагадаємо:

  • Станом на 24 березня в Україні було підтверджено 97 випадків захворювання COVID-19, 3 людини померли, 1 – вилікувалась. 
  • Станом на ранок 24 березня від коронавірусу у всьому світі вилікувались 101 344 особи, померли 16 572 людини. З часу поширення хвороби зареєстрували 381 293 випадки інфікування.
  • В Україні із 12 березня до 3 квітня щонайменше запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.

Теми: Київ карантин поліція коронавірус


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