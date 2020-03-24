Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У поліції Києва вважають, що комендантська година допоможе запобігти мародерству

Вівторок, 24 березня 2020, 19:30
У поліції Києва вважають, що комендантська година допоможе запобігти мародерству

Запровадження заборони на пересування по вулицях у нічний час допоможе не допустити фактів мародерства в столиці.

Джерело: начальник Головного управління Нацполіціі в Києві Андрій Крищенко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Оскільки підприємства і магазини закриті, злочинці можуть скористатися цим, може початися мародерство. І ось тут би стала у нагоді заборона виходу на вулицю в нічний час.

Тож посилення обмежувальних заходів вводиться не тільки для ізоляції людей, але також для того, щоб крива злочинності не поповзла вгору, адже безпека людей, профілактика та розкриття злочинів - це наші безпосередні обов'язки".

Деталі: При цьому Крищенко розповів, що в столиці криміногенна обстановка не змінилася у зв'язку з введенням обмежувальних заходів щодо запобігання коронавірусу.

Від УП: Закон дозволяє запроваджувати комендантську годину в умовах надзвичайного стану. Однак це не стосується надзвичайного стану, оголошеного через пандемію. У випадку природного характеру НС, комендантська година не передбачена – можливе хіба що обмеження свободи пересування по території.

Що було раніше: Глава МВС Арсен Аваков заявив, що на даному етапі для боротьби з епідемією коронавірусу не потрібно введення надзвичайного стану.

Питання про введення надзвичайного стану в Україні розділило оточення президента Володимира Зеленського на два умовні табори "за" і "проти".

Локомотивом у питанні введення надзвичайного стану виступає міністр охорони здоров'я Ілля Ємець, який з самого початку стоїть на позиціях жорсткого сценарію. Також таку цю ідею спочатку підтримував Аваков.

За Конституцією, режим надзвичайного стану запроваджує президент своїм указом, проте його має у дводенний термін затвердити Верховна Рада більшістю голосів.

Заступник голови фракції "Голос" Ярослав Железняк за підсумками засідання глав депутатських фракцій повідомив, що більшість фракцій виступили категорично проти введення надзвичайного стану в Україні.

Знати більше: Скільки хворих на COVID-19 в Україні та світі

Нагадаємо:

  • Станом на 24 березня в Україні було підтверджено 97 випадків захворювання COVID-19, 3 людини померли, 1 – вилікувалась. 
  • Станом на ранок 24 березня від коронавірусу у всьому світі вилікувались 101 344 особи, померли 16 572 людини. З часу поширення хвороби зареєстрували 381 293 випадки інфікування.
  • В Україні із 12 березня до 3 квітня щонайменше запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.

Теми: Київкарантинполіціякоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Усі новини...
Київ
Ексдепутатка Київради Ар’єва постане перед судом за ДТП
В офісі на Печерську чоловік відкрив стрілянину і поранив працівника охоронної фірми − поліція
Кличко розповів, скільки переселенців іще може прийняти Київ
Останні новини
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
оновленоУ Києві й двох областях була 20-хвилинна тривога через ракетну небезпеку
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
08:16
фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна
08:04
Захисники за добу ліквідували 1300 окупантів і 10 танків
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
Усі новини...
Реклама: