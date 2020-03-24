В полиции Киева считают, что комендантский поможет предотвратить мародерство

Введение запрета на передвижение по улицам в ночное время поможет не допустить фактов мародерства в столице.

Источник: начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Поскольку предприятия и магазины закрыты, преступники могут воспользоваться этим, может начаться мародерство. И вот тут бы пригодился запрет выхода на улицу в ночное время.

Так что усиление ограничительных мер вводится не только для изоляции людей, но также для того, чтобы кривая преступности не поползла вверх, ведь безопасность людей, профилактика и раскрытие преступлений – это наши непосредственные обязанности".

Детали: При этом Крищенко рассказал, что в столице криминогенная обстановка не изменилась в связи с введением ограничительных мер по предотвращению коронавируса.

От УП: Закон позволяет вводить комендантский час в условиях чрезвычайного положения. Однако это не касается чрезвычайного положения, объявленного из-за пандемии. В случае природного характера ЧП, комендантский час не предусмотрен - возможно разве что ограничение свободы передвижения по территории.

Что было раньше: Глава МВД Арсен Аваков заявил, что на данном этапе для борьбы с эпидемией коронавируса не требуется введение чрезвычайного положения.

Вопрос о введении чрезвычайного положения в Украине разделил окружения президента Владимира Зеленского на два условных лагеря "за" и "против".

Локомотивом в вопросе введения чрезвычайного положения выступает министр здравоохранения Илья Емец, который изначально стоит на позициях жесткого сценария. Также такую эту идею сначала поддерживал Аваков.

По Конституции, режим чрезвычайного положения вводит президент своим указом, однако его должна в двухдневный срок утвердить Верховная Рада большинством голосов.

Заместитель председателя фракции "Голос" Ярослав Железняк по итогам заседания глав депутатских фракций сообщил, что большинство фракций выступили категорически против введения чрезвычайного положения в Украине.

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Напомним: