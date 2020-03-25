Карантин ще на 30 днів і надзвичайну ситуацію на всю країну планують у Кабміні

7770 переглядів
Середа, 25 березня 2020, 13:15

Кабінет міністрів планує продовжити карантинні заходи на 30 днів і розширити надзвичайну ситуацію на всю Україну.

Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 25 березня, на якому члени Кабінету міністрів перебувають у масках.

Пряма мова Шмигаля: "Статистика продовжує погіршуватися, тому сьогодні Кабінет міністрів розгляне питання запровадження надзвичайної ситуації на всій території України і переведення в режим надзвичайної ситуації єдиної державної системи  цивільного захисту.

Режим надзвичайної ситуації планується ввести на 30 днів. Відповідно, всі карантинні заходи також плануємо продовжити на 30 днів".

Доповнюється...

Теми: карантин Кабінет міністрів Шмигаль


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Близько 800 українців хочуть повернутися на батьківщину спецпотягом із Москви 25 березня 2020, 13:04
Метро Лондона переповнене другий день поспіль попри суворий карантин 25 березня 2020, 12:55
Кличко просить не "кошмарити" лікарів 25 березня 2020, 12:53
Усі новини
Головні новини
Карантин ще на 30 днів і надзвичайну ситуацію на всю країну планують у Кабміні
Запоріжжя також вводить надзвичайну ситуацію
На Волині перший випадок коронавірусу – у 7-річної дитини
25 березня. No time to die: як світ бореться з коронавірусом
Усі новини
ТаблоID

#IStayHomeFor: як зірки долучаються до карантинного флешмобу

ТаблоID

Маска – це елегантно: досвід президентки Словаччини