Карантин ще на 30 днів і надзвичайну ситуацію на всю країну планують у Кабміні

Кабінет міністрів планує продовжити карантинні заходи на 30 днів і розширити надзвичайну ситуацію на всю Україну.

Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 25 березня, на якому члени Кабінету міністрів перебувають у масках.

Пряма мова Шмигаля: "Станом на сьогодні, на 10 ранку, у 13-ти областях України і в місті Києві зафіксовано 113 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID 19.

Статистика продовжує погіршуватися, тому сьогодні Кабінет міністрів розгляне питання запровадження надзвичайної ситуації на всій території України і переведення в режим надзвичайної ситуації єдиної державної системи цивільного захисту.

Режим надзвичайної ситуації планується ввести на 30 днів. Відповідно, всі карантинні заходи також плануємо продовжити на 30 днів".

Початок засідання Кабміну 25.03.2020

Деталі: Згодом Кабінет міністрів продовжив карантин до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни.

Прем’єр закликав не плутати надзвичайну ситуацію та надзвичайний стан, адже "надзвичайна ситуація не обмежує конституційні права громадян, а лише консолідує зусилля для подолання загрози"

Шмигаль додав, що Україні треба "виступати єдиним фронтом" із міжнародними партнерами.

Він зазначив, що напередодні відбувся телеміст із провідними китайськими лікарями – і подібні телемости будуть проводити надалі у робочому порядку, щоб українські лікарі отримували від китайських колег прямі поради.

Передісторія:

11 березня Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні на три тижні – з 12 березня до 3 квітня – для запобігання епідемії коронавірусної інфекції, яка викликає хворобу COVID 19.

Станом на ранок 25 березня в Україні було зафіксовано 113 випадків хвороби COVID 19 у 13 областях та місті Київ і 4 випадки летальних. За останню добу – 29 нових випадків, перші випадки виявили у чотирьох областях: Волинській, Одеській, Луганській та Запорізькій.

Вже у 9 областях України оголосили надзвичайну ситуацію: Чернівецькій, Житомирській, Київській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Тернопільській, Донецькій, Черкаській та Запорізькій. Такий же режим вже ввели і в місті Київ.

Джерела "Української правди" повідомляли, що Кабмін може поширити надзвичайну ситуацію на всю країну.

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