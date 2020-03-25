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Карантин еще на 30 дней и чрезвычайную ситуация на всю страну планируют в Кабмине

Среда, 25 марта 2020, 12:15
Карантин еще на 30 дней и чрезвычайную ситуация на всю страну планируют в Кабмине

Кабинет министров планирует продолжить карантинные меры на 30 дней и расширить чрезвычайной ситуации на всю Украину.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, на котором члены Кабинета министров находятся в масках.

Прямая речь Шмыгаля: "На сегодня, на 10 утра, в 13-ти областях Украины и в Киеве зафиксировано 113 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID 19.

Статистика продолжает ухудшаться, поэтому сегодня Кабинет министров рассмотрит вопрос введения чрезвычайной ситуации на всей территории Украины и перевода в режим чрезвычайной ситуации единой государственной системы гражданской защиты.

Режим чрезвычайной ситуации планируется ввести на 0 дней. Соответственно, все карантинные мероприятия также планируем продолжить на 30 дней".

Начало заседания Кабмина
Начало заседания Кабмина
25.03.2020

Детали: Позже Кабинет министров продлил карантин до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.

Премьер призвал не путать чрезвычайную ситуацию и чрезвычайное положение, поскольку "чрезвычайная ситуация не ограничивает конституционные права граждан, а только консолидирует усилия для преодоления угрозы"

Шмыгаль добавил, что Украине нужно "выступать единым фронтом" с международными партнерами.

Он отметил, что накануне состоялся телемост с ведущими китайскими врачами – и подобные телемосты будут проводить в дальнейшем в рабочем порядке, чтобы украинские врачи получали от китайских коллег прямые советы.

Предыстория:

  • 11 марта Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине на три недели – с 12 марта по 3 апреля – для предотвращения эпидемии коронавирусной инфекции, которая вызывает болезнь COVID 19.
  • По состоянию на утро 25 марта в Украине было зафиксировано 113 случаев болезни COVID 19 в 13 областях и городе Киев и 4 случая летальных. За последние сутки – 29 новых случаев, первые случаи обнаружили в четырех областях: Волынской, Одесской, Луганской и Запорожской.
  • Уже в 9 областях Украины объявили чрезвычайную ситуацию: Черновицкой, Житомирской, Киевской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Донецкой, Черкасской и Запорожской. Такой же режим уже ввели и в городе Киев.
  • Источники "Украинской правды" сообщали, что Кабмин может распространить чрезвычайную ситуацию на всю страну.

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Алена Рощенко, УП
Темы: карантинКабинет министровШмыгаль
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