Зеленський присоромив нардепів, які бояться коронавірусу

Президент Володимир Зеленський наполягає, що Верховна Рада повинна працювати навіть в умовах карантину, як це роблять прикордонники, військові, дипломати, силовики та багато інших українців.

Джерело: відеозвернення глави держави, показане на ТБ

Пряма мова: "Це спільна бротьба, де ми переможемо тільки разом. Особливо, це повинні розуміти народні депутати, які сьогодні не мають іншого вибору, аніж працювати. Якщо хтось із них забув, я нагадаю слова депутатської присяги. "Виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників", і "виконувати свої обов'язки".

Коли наші лікарі працюють майже без відпочинку, коли тисячі військових знаходяться в окопах, депутату має бути соромно щось казати про страх. Страх у вас може бути тільки один — втратити довіру українського народу".

Деталі: Зеленський закликав нардепів думати про ухвалення важливих законів, яких потребує економіка, які наповнять бюджет життєво-необхідними коштами. "Країна не зупиняється, країна працює. І ви - не виключення", - резюмував президент.

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