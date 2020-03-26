Зеленський присоромив нардепів, які бояться коронавірусу
Президент Володимир Зеленський наполягає, що Верховна Рада повинна працювати навіть в умовах карантину, як це роблять прикордонники, військові, дипломати, силовики та багато інших українців.
Джерело: відеозвернення глави держави, показане на ТБ
Пряма мова: "Це спільна бротьба, де ми переможемо тільки разом. Особливо, це повинні розуміти народні депутати, які сьогодні не мають іншого вибору, аніж працювати. Якщо хтось із них забув, я нагадаю слова депутатської присяги. "Виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників", і "виконувати свої обов'язки".
Коли наші лікарі працюють майже без відпочинку, коли тисячі військових знаходяться в окопах, депутату має бути соромно щось казати про страх. Страх у вас може бути тільки один — втратити довіру українського народу".
Деталі: Зеленський закликав нардепів думати про ухвалення важливих законів, яких потребує економіка, які наповнять бюджет життєво-необхідними коштами. "Країна не зупиняється, країна працює. І ви - не виключення", - резюмував президент.
Передісторія:
- На позачерговому засіданні 17 березня Верховна Рада внесла зміни до календарного плану проведення третьої сесії парламенту, скасувавши усі пленарні засідання до 3 квітня у зв’язку з карантином через коронавірус в Україні.
- Президент Володимир Зеленський висловив думку, що Рада повинна працювати за раніше встановленим планом і втілювати реформи.
- 25 березня заступниця глави фракції "Слуга Народу" Євгенія Кравчук заявила, що у зв’язку з пандемією коронавірусу депутати Верховної Ради розглядають можливість провести засідання на відкритому майданчику, наприклад, на стадіоні.
- 26 березня спікер ВР Дмитро Разумков заявив, що Верховна Рада ще не визначилася, коли і як провести позачергове засідання, і що зараз робочі групи напрацьовують законопроєкти, які на ньому треба розглянути.
- Наразі у 4 народних депутатів виявили коронавірус. Зокрема, у члена депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова, члена фракції "Опозиційна платформа – За життя" Олександра Лукашева, представника фракції "Слуга народу" Руслана Горбенка та у позафракційного Сергія Рудика.
- У депутата групи "Довіра" Сергія Вельможного коронавірусу не виявили, але захворів його син.