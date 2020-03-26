Зеленский пристыдил нардепов, которые боятся коронавируса

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Четверг, 26 марта 2020, 18:57

Президент Владимир Зеленский настаивает, что Верховная Рада должна работать даже в условиях карантина, как это делают пограничники, военные, дипломаты, силовики и много других украинцев.

Источник: видеообращение главы государства, показанное по ТВ

Прямая речь: "Это совместная бротьба, где мы победим только вместе. Особенно, это должны понимать народные депутаты, которые сегодня не имеют другого выбора, чем работать. Если кто-то из них забыл, я напомню слова депутатской присяги. "Выполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников", и "выполнять свои обязанности".

Когда наши врачи работают почти без отдыха, когда тысячи военных находятся в окопах, депутату должно быть стыдно что-то говорить о страхе. Страх у вас может быть только один - потерять доверие украинского народа".

Детали: Зеленский призвал нардепов думать о принятии важных законов, в которых нуждается экономика, которые наполнят бюджет жизненно необходимыми средствами. "Страна не останавливается, страна работает. И вы - не исключение ", - резюмировал президент.

Валентина Романенко, УП
Темы: Зеленский Верховная Рада карантин


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