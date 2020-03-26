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Зеленский пристыдил нардепов, которые боятся коронавируса

Четверг, 26 марта 2020, 17:57
Зеленский пристыдил нардепов, которые боятся коронавируса

Президент Владимир Зеленский настаивает, что Верховная Рада должна работать даже в условиях карантина, как это делают пограничники, военные, дипломаты, силовики и много других украинцев.

Источник: видеообращение главы государства, показанное по ТВ

Прямая речь: "Это совместная бротьба, где мы победим только вместе. Особенно, это должны понимать народные депутаты, которые сегодня не имеют другого выбора, чем работать. Если кто-то из них забыл, я напомню слова депутатской присяги. "Выполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников", и "выполнять свои обязанности".

Когда наши врачи работают почти без отдыха, когда тысячи военных находятся в окопах, депутату должно быть стыдно что-то говорить о страхе. Страх у вас может быть только один - потерять доверие украинского народа".

Детали: Зеленский призвал нардепов думать о принятии важных законов, в которых нуждается экономика, которые наполнят бюджет жизненно необходимыми средствами. "Страна не останавливается, страна работает. И вы - не исключение ", - резюмировал президент.

Предыстория:

  • На внеочередном заседании 17 марта Верховная Рада внесла изменения в календарный план проведения третьей сессии парламента, отменив все пленарные заседания до 3 апреля в связи с карантином из-за коронавируса в Украине.
  • Президент Владимир Зеленский высказал мнение, что Рада должна работать по ранее установленному плану и воплощать реформы.
  • 25 марта заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что в связи с пандемией коронавируса депутаты Верховной Рады рассматривают возможность провести заседание на открытой площадке, например, на стадионе.
  • 26 марта спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что Верховная Рада еще не определилась, когда и как провести внеочередное заседание, и что сейчас рабочие группы нарабатывают законопроекты, которые на нем надо рассмотреть.
  • Сейчас у 4 народных депутатов выявили коронавирус. В частности у члена депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова, члена фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Александра Лукашева, у представителя фракции "Слуга народа" Руслана Горбенко и у внефракционного Сергея Рудика.

Валентина Романенко, УП
Темы: ЗеленскийВерховная Радакарантин
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