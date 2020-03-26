Прокурор: Кожара казав поліції, що буде розстрілювати тих, хто йому погрожуватиме

Суд відклав обрання запобіжного заходу підозрюваному у вбистві ексміністру закордонних справ Леоніду Кожари.

Джерело: засідання Шевченківського райсуду Києва

Деталі: Прокурор оголосив фабули справи. Згідно з нею, Кожара і його знайомий Сергій Старицький нібито посварились під час вживання алкоголю. І тоді ексміністр вирішив вбити Старицького з власного пістолету.

За словами прокурора, на окулярах Кожари лишилась кров його вбитого знайомого.

Крім того, після приїзду поліції до будинку, підозрюваний нібито був у стані сп’яніння і говорив: "Буду розстрілювати, хто мені буде погрожувати", "я захищав свій будинок".

Також за словами прокуратури, Кожара та його дружина тиснуть на дружину загиблого Старицького.

Прокуратура просить арештувати підозрюваного.

Сам Кожара у суді зі своєю позицією ще не виступив.

Захист ексміністра долучив до матеріалів документи про те, що і він доглядає за матір'ю похилого віку, яка має хворобу, і нібито виїжджає за кордон лише по робочих справах, тобто не буде там переховуватись.

Також на прохання захисту суд доручив прокуратурі надати адвокатам можливість ознайомитись з результатами експертизи у справі.

Кожара та його дружина в залі суду фото: юридчна компанія "Міллер"

Розгляд справи продовжать 27 березня об 11:30. Наступного засідання суд має допитати свідка – дружину Кожари, та самого ексміністра.

На прохання сторони потерпілих допит відбудеться у закритому режимі.

Що було раніше: Захист Кожари заявив, що його дружина зізналась у злочині, який стався випадково.

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