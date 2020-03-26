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Прокурор: Кожара казав поліції, що буде розстрілювати тих, хто йому погрожуватиме

Четвер, 26 березня 2020, 20:30

Суд відклав обрання запобіжного заходу підозрюваному у вбистві ексміністру закордонних справ Леоніду Кожари.

Джерело: засідання Шевченківського райсуду Києва; пост юридичної компаній "Міллер", яка захищає потерпілих

Деталі: Прокурор оголосив фабули справи. Згідно з нею, Кожара і його знайомий Сергій Старицький нібито посварились під час вживання алкоголю. І тоді ексміністр вирішив вбити Старицького з власного пістолету.

Представники потерпілих уточнюють, що за версією слідства, Кожара спочатку наніс Старицькому удар пістолетом в область потилиці. В місці забійної рани було виявлено частини полімеру.

За словами прокурора, на окулярах Кожари лишилась кров його вбитого знайомого. 

Крім того, після приїзду поліції до будинку, підозрюваний нібито був у стані сп’яніння і говорив: "Буду розстрілювати, хто мені буде погрожувати", "я захищав свій будинок". Це зафіксовано на відеозаписах з бодікамер патрульних поліцейських.

Також за словами прокуратури, Кожара та його дружина тиснуть на дружину загиблого Старицького. 

Прокуратура просить арештувати підозрюваного.

Сам Кожара у суді зі своєю позицією ще не виступив.

Захист ексміністра долучив до матеріалів документи про те, що і він доглядає за матір'ю похилого віку, яка має хворобу, і нібито виїжджає за кордон лише по робочих справах, тобто не буде там переховуватись.

Також на прохання захисту суд доручив прокуратурі надати адвокатам можливість ознайомитись з результатами експертизи у справі.

Кожара та його дружина в залі суду
Кожара та його дружина в залі суду
фото: юридчна компанія "Міллер"

Крім того, як повідомляють адвокати потерпілих, захисники Кожари просили викликати та допитати слідчу Веселу С.В. та Білу Ж.М. Остання нібито є близькою подругою матері Сергія Старицького та може дати характеристику стосункам підозрюваного з потерпілим. У компаніі "Міллер" кажуть, що ця інформація вже перевірена і є неправдивою.

Розгляд справи продовжать 27 березня об 11:30. Наступного засідання суд має допитати свідка – дружину Кожари, та самого ексміністра.

На прохання сторони потерпілих допит відбудеться у закритому режимі.

Що було раніше: Захист Кожари заявив, що його дружина зізналась у злочині, який стався випадково.

Передісторія:

  • У ніч на 22 лютого у будинку ексміністра закордонних справ Леоніда Кожари загинув підприємець Сергій Старицький. Попередня версія поліції була – самогубство, постріл було здійснено із пістолета Jericho 941, що зареєстрований на ексочільника МЗС.
  • Для встановлення всіх обставин події було призначено низку експертиз: судово-медичну, комплексну молекулярно-генетичну, дактилоскопичну, балістичну та хімічну. 
  • За погодженням із прокуратурою кримінальне провадження перекваліфікували із самогубства на умисне вбивство – ч.1 ст.115 КК України. 
  • 2 березня стало відомо, що слідчий експеримент у будинку ексміністра закордонних справ Леоніда Кожари за фактом убивства підприємця Сергія Старицького зірвався. Захисники Кожари повідомили, що останнього зранку 2 березня госпіталізували через гіпертонічний криз.
  • 3 березня у поліції повідомили, що слідчий експеримент у будинку Кожари проведуть тоді, коли всі учасники кримінального провадження будуть до цього готові, а 4 березня таки провели його, хоч і з опором. 
  • 25 березня Кожарі вручили підозру у вбивстві Старицького.

Українська правда

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Теми: вбивство
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