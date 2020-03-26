Прокурор: Кожара казав поліції, що буде розстрілювати тих, хто йому погрожуватиме
Суд відклав обрання запобіжного заходу підозрюваному у вбистві ексміністру закордонних справ Леоніду Кожари.
Джерело: засідання Шевченківського райсуду Києва
Деталі: Прокурор оголосив фабули справи. Згідно з нею, Кожара і його знайомий Сергій Старицький нібито посварились під час вживання алкоголю. І тоді ексміністр вирішив вбити Старицького з власного пістолету.
За словами прокурора, на окулярах Кожари лишилась кров його вбитого знайомого.
Крім того, після приїзду поліції до будинку, підозрюваний нібито був у стані сп’яніння і говорив: "Буду розстрілювати, хто мені буде погрожувати", "я захищав свій будинок".
Також за словами прокуратури, Кожара та його дружина тиснуть на дружину загиблого Старицького.
Прокуратура просить арештувати підозрюваного.
Сам Кожара у суді зі своєю позицією ще не виступив.
Захист ексміністра долучив до матеріалів документи про те, що і він доглядає за матір'ю похилого віку, яка має хворобу, і нібито виїжджає за кордон лише по робочих справах, тобто не буде там переховуватись.
Також на прохання захисту суд доручив прокуратурі надати адвокатам можливість ознайомитись з результатами експертизи у справі.
Розгляд справи продовжать 27 березня об 11:30. Наступного засідання суд має допитати свідка – дружину Кожари, та самого ексміністра.
На прохання сторони потерпілих допит відбудеться у закритому режимі.
Що було раніше: Захист Кожари заявив, що його дружина зізналась у злочині, який стався випадково.
Передісторія:
- У ніч на 22 лютого у будинку ексміністра закордонних справ Леоніда Кожари загинув підприємець Сергій Старицький. Попередня версія поліції була – самогубство, постріл було здійснено із пістолета Jericho 941, що зареєстрований на ексочільника МЗС.
- Для встановлення всіх обставин події було призначено низку експертиз: судово-медичну, комплексну молекулярно-генетичну, дактилоскопичну, балістичну та хімічну.
- За погодженням із прокуратурою кримінальне провадження перекваліфікували із самогубства на умисне вбивство – ч.1 ст.115 КК України.
- 2 березня стало відомо, що слідчий експеримент у будинку ексміністра закордонних справ Леоніда Кожари за фактом убивства підприємця Сергія Старицького зірвався. Захисники Кожари повідомили, що останнього зранку 2 березня госпіталізували через гіпертонічний криз.
- 3 березня у поліції повідомили, що слідчий експеримент у будинку Кожари проведуть тоді, коли всі учасники кримінального провадження будуть до цього готові, а 4 березня таки провели його, хоч і з опором.
- 25 березня Кожарі вручили підозру у вбивстві Старицького.