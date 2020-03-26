Прокурор: Кожара говорил полиции, что будет расстреливать тех, кто ему угрожать

Суд отложил избрание меры пресечения подозреваемому в убийстве экс-министру иностранных дел Леониду Кожаре.

Источник: заседание Шевченковского райсуда Киева; пост юридической компании "Миллер", которая защищает пострадавших

Детали: Прокурор объявил фабулы дела. Согласно ей, Кожара и его знакомый Сергей Старицкий якобы поссорились во время употребления алкоголя. И тогда экс-министр решил убить Старицкого из своего пистолета.

Представители потерпевших уточняют, что по версии следствия, Кожара сначала нанес Старицкому удар пистолетом в область затылка. В месте раны были обнаружены части полимера.

По словам прокурора, на очках Кожары осталась кровь убитого знакомого.

Кроме того, после приезда полиции в дом, подозреваемый якобы был в состоянии опьянения и говорил: "Буду расстреливать, кто мне будет угрожать", "я защищал свой дом". Это зафиксировано на видеозаписях с бодикамер патрульных полицейских.

Также по словам прокуратуры, Кожара и его жена давят на жену погибшего Старицкого.

Прокуратура просит арестовать подозреваемого.

Сам Кожара в суде со своей позицией еще не выступил.

Защита экс-министра приобщила к материалам документы о том, что и он ухаживает за матерью преклонного возраста, которая имеет болезнь, и якобы уезжает за границу только по рабочим делам, то есть не будет там скрываться.

Также по просьбе защиты суд поручил прокуратуре предоставить адвокатам возможность ознакомиться с результатами экспертизы по делу.

Кожара и его жена в суде фото: юридическая компания "Миллера"

Кроме того, как сообщают адвокаты потерпевших, защитники Кожары просили вызвать и допросить следователя Веселую С.В. и Белую Ж.М. Последняя якобы является близкой подругой матери Сергея Старицкого и может дать характеристику отношениям подозреваемого с потерпевшим. В компании "Миллер" говорят, что эта информация уже проверена и является неправдивой.

Рассмотрение дела продолжат 27 марта в 11:30. На следующем заседании суд должен допросить свидетеля – жену Кожары и самого экс-министра.

По просьбе стороны потерпевших допрос состоится в закрытом режиме.

Что было раньше: Защита Кожары заявила, что его жена призналась в преступлении, которое произошло случайно.

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