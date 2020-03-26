Прокурор: Кожара говорил полиции, что будет расстреливать тех, кто ему угрожать
Суд отложил избрание меры пресечения подозреваемому в убийстве экс-министру иностранных дел Леониду Кожаре.
Источник: заседание Шевченковского райсуда Киева; пост юридической компании "Миллер", которая защищает пострадавших
Детали: Прокурор объявил фабулы дела. Согласно ей, Кожара и его знакомый Сергей Старицкий якобы поссорились во время употребления алкоголя. И тогда экс-министр решил убить Старицкого из своего пистолета.
Представители потерпевших уточняют, что по версии следствия, Кожара сначала нанес Старицкому удар пистолетом в область затылка. В месте раны были обнаружены части полимера.
По словам прокурора, на очках Кожары осталась кровь убитого знакомого.
Кроме того, после приезда полиции в дом, подозреваемый якобы был в состоянии опьянения и говорил: "Буду расстреливать, кто мне будет угрожать", "я защищал свой дом". Это зафиксировано на видеозаписях с бодикамер патрульных полицейских.
Также по словам прокуратуры, Кожара и его жена давят на жену погибшего Старицкого.
Прокуратура просит арестовать подозреваемого.
Сам Кожара в суде со своей позицией еще не выступил.
Защита экс-министра приобщила к материалам документы о том, что и он ухаживает за матерью преклонного возраста, которая имеет болезнь, и якобы уезжает за границу только по рабочим делам, то есть не будет там скрываться.
Также по просьбе защиты суд поручил прокуратуре предоставить адвокатам возможность ознакомиться с результатами экспертизы по делу.
Кроме того, как сообщают адвокаты потерпевших, защитники Кожары просили вызвать и допросить следователя Веселую С.В. и Белую Ж.М. Последняя якобы является близкой подругой матери Сергея Старицкого и может дать характеристику отношениям подозреваемого с потерпевшим. В компании "Миллер" говорят, что эта информация уже проверена и является неправдивой.
Рассмотрение дела продолжат 27 марта в 11:30. На следующем заседании суд должен допросить свидетеля – жену Кожары и самого экс-министра.
По просьбе стороны потерпевших допрос состоится в закрытом режиме.
Что было раньше: Защита Кожары заявила, что его жена призналась в преступлении, которое произошло случайно.
Предыстория:
- В ночь на 22 февраля в доме экс-министра иностранных дел Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий. Предварительная версия полиции была – самоубийство, выстрел был осуществлен из пистолета Jericho 941, зарегистрированного на экс-главу МИД.
- Для установления всех обстоятельств происшествия был назначен ряд экспертиз: судебно-медицинская, комплексная молекулярно-генетическая, дактилоскопическая, баллистическая и химическая.
- По согласованию с прокуратурой уголовное производство переквалифицировали с самоубийства на умышленное убийство – ч.1 ст.115 УК Украины.
- 2 марта стало известно, что следственный эксперимент в доме экс-министр иностранных дел Леонида Кожары по факту убийства предпринимателя Сергея Старицкого сорвался. Адвокаты Кожары сообщили, что последний утром был госпитализирован из-за гипертонического криза.
- 3 марта в полиции сообщили, что следственный эксперимент в доме Кожары проведут тогда, когда все участники уголовного судопроизводства будут к этому готовы, а 4 марта его все же провели, хоть и с сопротивлением.
- 25 марта Кожаре вручили подозрение в убийстве Старицкого.