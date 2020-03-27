Головні новини четверга і ночі: закриття кордону, нові одужання, пандемія COVID-19 прискорюється

До кінця п’ятниці державний кордон буде закрито, ще троє українців подолали коронавірус — актуальні новини 26 березня.

Про кордон

Президент Володимир Зеленський каже, що до кінця 27 березня державний кордон буде закрито, про громадян України, які залишаться поза її межами, будуть піклуватися дипломати.

Про нові одужання

У Чернівецькій області офіційно підтверджені 3 нові випадки одужання від коронавірусної хвороби Covid-19. Тепер в Україні загалом 4 людей побороли вірус.

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Про інші важливі новини

Кабінет міністрів ввів обмеження, згідно з якими на час карантину міський громадський транспорт повинен наповнюватися максимум наполовину.

Навчальний рік в Україні закінчиться 1 липня для всіх, крім випускників 11 класів — для них все буде залежати від складання ЗНО.

Володимир Кличко сказав, що Зеленський обіцяв йому скасувати накази щодо особливих умов лікування перших осіб держави.

Партія "Слуга народу" відмовляється від держфінансування на 2020 рік і просить, щоб ці кошти направили на засоби для медиків, які протидіють коронавірусу.

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