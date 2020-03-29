Нардеп Скороход розповіла, як добивалася тесту на коронавірус

Позафракційна нардеп Ганна Скороход, у якої виявили коронавірус, робила тест ПЛР у приватній клініці, а перед цим експрес-тест показав негативний результат.

Джерело: Скороход у Telegram

Деталі: Нардеп розповіла, що в перший день хвороби у неї була температура 38, ломота в тілі, сильно боліла голова.

Вона поїхала в поліклініку, де їй сказали, що тест на коронавірус робити не потрібно.

На другий день, крім попередніх симптомів, Скороход стала погано відчувати запахи. Вона подзвонила в "швидку", однак там спочатку відмовилися висилати бригаду, проте після фрази про те, що вона народний депутат, передзвонили і запропонували поїхати в інфекційну лікарню в Білу Церкву, де їй можуть зробити тільки експрес-тест на коронавірус, але не більш точний ПЛР.

Пряма мова: "Трохи подумавши і порадившись зі знайомими лікарями, вирішила з'їздити в Олександрівську лікарню і таки зробити тест. Тут вже корочка подіяла (скористалася, не приховую), зробили експрес-тести на грип та COVID 19, - негативні. Але відразу попередили, експрес-тест не точний і результат показує на 5-10 день симптоматики. Просила ПЛР, але рішення про його проведення приймається щоранку на нараді лікарів (нарада за тест).

Так само дізналася, що ПЛР бере приватна клініка Добробут при виклику невідкладної допомоги. Що я, власне, і зробила".

Деталі: Скороход уточнила, що за проведення тесту ПЛР у приватній клініці їй довелося заплатити 4100 грн. Причому нібито сам тест безкоштовний, а плата береться за "виклик і захисні костюми парамедиків".

Що передувало: 28 березня Ганна Скороход заявила, що у неї виявили коронавірус COVID-19.

18 березня стало відомо, що у члена депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова виявили коронавірус. Згодом коронавірус виявили ще у двох депутатів: члена фракції "Опозиційна платформа – За життя" Олександра Лукашева та представника фракції "Слуга народу" Руслана Горбенка. У депутата групи "Довіра" Сергія Вельможного коронавірусу не виявили, але його син захворів. 24 березня стало відомо, що на коронавірус захворів також позафракційник Сергій Рудик.

Лукашева вже виписали з Олександрівської лікарні.

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