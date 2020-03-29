Нардеп Скороход рассказала, как добивалась теста на коронавирус

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Воскресенье, 29 марта 2020, 13:43

Внефракционная нардеп Анна Скороход, у которой обнаружили коронавирус, делала тест ПЦР в частной клинике, а перед этим экспресс-тест показал негативный результат.

Источник: Скороход в Telegram

Детали: Нардеп рассказала, что в первый день болезни у нее была температура 38, ломота в теле, сильно болела голова.

Она поехала в поликлинику, где ей сказали, что тест на коронавирус делать не нужно.

На второй день, кроме прежних симптомов, Скороход стала плохо чувствовать запахи. Она позвонила в "скорую", однако там сначала отказались высылать бригаду, однако после фразы о том, что она народный депутат, перезвонили и предложили поехать в инфекционную больницу в Белую Церковь, где ей могут сделать только экспресс-тест на коронавирус, но не ПЦР.

Прямая речь: "Немного подумав и посоветовавшись со знакомыми врачами, решила съездить в Александрийскую больницу и таки сделать тест. Здесь уже корочка подействовала (воспользовалась, не скрываю), сделали экспресс-тесты на грипп и Covid 19, - отрицательные. Но сразу предупредили, экспресс-тест не точный и результат показывает на 5-10 день симптоматики. Просила ПЦР, но решение о его проведении принимается каждое утро на совещании докторов (совещание за тест).

Так же узнала, что ПЦР берет частная клиника Добробут при вызове неотложки. Что я, собственно, и сделала".

Детали: Скороход уточнила, что за проведение теста ПЦР в частной клинике ей пришлось заплатить 4100 грн. Причем якобы сам тест бесплатный, а плата берется за "вызов и защитные костюмы парамедиков".

Что предшествовало: 28 марта Скороход заявила, что у нее обнаружили коронавирус COVID-19.

18 марта стало известно, что у члена депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова обнаружили коронавирус. Позже коронавирус обнаружили еще у двух депутатов: члена фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Александра Лукашева и представителя фракции "Слуга народа" Руслана Горбенко. У депутата группы "Доверие" Сергея Вельможного коронавируса не обнаружили, но его сын заболел. 24 марта стало известно, что коронавирусом заболел внефракционный Сергей Рудик.

Лукашев уже выписан из Александровской больницы.

Украинская правда
Темы: коронавирус Верховная Рада


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