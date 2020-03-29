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Нардеп Скороход рассказала, как добивалась теста на коронавирус

Воскресенье, 29 марта 2020, 13:43
Нардеп Скороход рассказала, как добивалась теста на коронавирус

Внефракционная нардеп Анна Скороход, у которой обнаружили коронавирус, делала тест ПЦР в частной клинике, а перед этим экспресс-тест показал негативный результат.

Источник: Скороход в Telegram

Детали: Нардеп рассказала, что в первый день болезни у нее была температура 38, ломота в теле, сильно болела голова.

Она поехала в поликлинику, где ей сказали, что тест на коронавирус делать не нужно.

На второй день, кроме прежних симптомов, Скороход стала плохо чувствовать запахи. Она позвонила в "скорую", однако там сначала отказались высылать бригаду, однако после фразы о том, что она народный депутат, перезвонили и предложили поехать в инфекционную больницу в Белую Церковь, где ей могут сделать только экспресс-тест на коронавирус, но не ПЦР.

Прямая речь: "Немного подумав и посоветовавшись со знакомыми врачами, решила съездить в Александровскую больницу и таки сделать тест. Здесь уже корочка подействовала (воспользовалась, не скрываю), сделали экспресс-тесты на грипп и Covid 19, - отрицательные. Но сразу предупредили, экспресс-тест не точный и результат показывает на 5-10 день симптоматики. Просила ПЦР, но решение о его проведении принимается каждое утро на совещании докторов (совещание за тест).

Так же узнала, что ПЦР берет частная клиника Добробут при вызове неотложки. Что я, собственно, и сделала".

Детали: Скороход уточнила, что за проведение теста ПЦР в частной клинике ей пришлось заплатить 4100 грн. Причем якобы сам тест бесплатный, а плата берется за "вызов и защитные костюмы парамедиков".

Что предшествовало: 28 марта Скороход заявила, что у нее обнаружили коронавирус COVID-19.

18 марта стало известно, что у члена депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова обнаружили коронавирус. Позже коронавирус обнаружили еще у двух депутатов: члена фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Александра Лукашева и представителя фракции "Слуга народа" Руслана Горбенко. У депутата группы "Доверие" Сергея Вельможного коронавируса не обнаружили, но его сын заболел. 24 марта стало известно, что коронавирусом заболел внефракционный Сергей Рудик.

Лукашев уже выписан из Александровской больницы.

Читайте также: Тестировать, чтобы выжить. Что не так в Украине с тестированием на коронавирус

Украинская правда

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Темы: коронавирусВерховная Рада
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